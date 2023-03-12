«Серебро» шахматистов Гатчинского лицея № 3

11 марта в спорткомплексе «Арена» на Аэродроме собрались 13 команд из разных районов Ленинградской области, чтобы определить сильнейших шахматистов среди учеников 1-4 классов. В состав каждой команды входило четыре игрока – два мальчика и две девочки. Гатчину представлял спортивный клуб «Оптимист» лицея № 3. Содействие в подготовке и проведении фестиваля оказал старейший шахматный клуб г. Гатчины «Дебют» в лице главного судьи соревнований Николая Кокорина.

Представитель федерации школьного спорта Ленинградской области Константин Иванов передал участникам турнира приветствие от руководителя федерации Вячеслава Комарова, который пожелал юным шахматистам добиться успеха в этом «…замечательном виде спорта, развивающем память, логику, внимание и выдержку. Все эти качества очень помогут вам во взрослой жизни», – отметил Вячеслав Николаевич, желая спортсменам удачи на шахматных полях.

Шахматные соревнования между воспитанниками школьных спортклубов проходят в три этапа. Первый этап – внутришкольный, второй – муниципальный, на котором определяются сильнейшие игроки района, и третий – финальный, областной. 11 марта после нескольких игр победителем Ленинградской области стала команда «Семь столиц» из Всеволожского района, третье место заняли шахматисты сланцевского школьного клуба «Сапсан». Команда Гатчинского лицея № 3 завоевала «серебро».

…Шахматный фестиваль школьной лиги проводится ежегодно в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в соответствии с федеральным проектом «Спорт – норма жизни». В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением федерации школьного спорта и федерацией шахмат Ленинградской области.

Как рассказал Константин Иванов, шахматы – один из видов спорта областной школьной спортивной лиги. В перечень также входит бадминтон, баскетбол классический и баскетбол 3х3, футбол, легкая атлетика, флорбол, дворовые виды спорта и другие. В том числе зимние:

- Недавно в рамках региональной школьной спортивной лиги в Приозерском районе проходил фестиваль «Русская зима», который включал соревнования по хоккею в валенках, футбол на снегу, лыжную эстафету и другие дисциплины, – отметил Константин Андреевич. – Фестиваль собрал порядка 400 школьников со всей Ленинградской области. А 18 марта в Кавголово будет проходить фестиваль по чир спорту (группы поддержки) среди школьных спортивных клубов Ленинградской области. С каждым годом партийный проект «Детский спорт» в регионе набирает обороты. Сохранение здоровья детей, их физическое развитие, приобщение к спорту – в числе приоритетных направлений Народной программы «Единой России».

Екатерина Дзюба