На пути к мечте
В поселке Дружная Горка Гатчинского района 11 марта прошла III Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Ленинградской области «На пути к мечте».
Рубрики: Спорт
Участниками Спартакиады стали юноши и девушки 2007-2008 г.р. в пяти весовых категорий. Отличные результаты продемонстрировали спортсмены Гатчинского района.
Воспитанники Районной ДЮСШ по итогам турнира заняли второе командное место. На их счету два призовых места:
- Василина Кадырова стала победителем в весовой категории 52 кг,
- Денис Пелевин завоевал серебро в весовой категории 55 кг.
Бронзовую медаль завоевал воспитанник Клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Константин Лебедев, выступавший в весовой категории 73 кг.
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