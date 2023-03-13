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На пути к мечте

В поселке Дружная Горка Гатчинского района 11 марта прошла III Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Ленинградской области «На пути к мечте».

Рубрики:  Спорт

Участниками Спартакиады стали юноши и девушки 2007-2008 г.р. в пяти весовых категорий. Отличные результаты продемонстрировали спортсмены Гатчинского района.

Воспитанники Районной ДЮСШ по итогам турнира заняли второе командное место. На их счету два призовых места:

- Василина Кадырова стала победителем в весовой категории 52 кг,

- Денис Пелевин завоевал серебро в весовой категории 55 кг.

Бронзовую медаль завоевал воспитанник Клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Константин Лебедев, выступавший в весовой категории 73 кг.

 

 