Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля в Гатчине

В тот же день, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления в городе Москве, на 92-ом км МКАД, были задержаны двое мужчин, 1992 и 1994 года рождения.

По факту хищения возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенный автомобиль обнаружен и изъят. В салоне автомобиля обнаружены оригинальные государственные регистрационные знаки и прибор подавляющий GSM- сигналы.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.