Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в угоне автомобиля в Гатчине
10 марта в полицию поступило сообщение о хищении от дома 12 по улице Изотова в городе Гатчине автомобиля «Мицубиси Аутлендер».
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В тот же день, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления в городе Москве, на 92-ом км МКАД, были задержаны двое мужчин, 1992 и 1994 года рождения.
По факту хищения возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Похищенный автомобиль обнаружен и изъят. В салоне автомобиля обнаружены оригинальные государственные регистрационные знаки и прибор подавляющий GSM- сигналы.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
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