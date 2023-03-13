В Ленинградской области можно выбрать участок для стройки в Банке земли

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Екатерина Ситникова: «В Ленинградской области действует Оперативный штаб при Управлении Росреестра по Ленобласти, где проводится сбор и анализ данных о земельных участках и территориях, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства и наполнению Банка земли новыми территориями. Выявленные в регионе свободные территории и земельные участки, на которых можно строить жилые объекты, размещены на публичной кадастровой карте в сервисе «Земля для стройки».

Для того, чтобы найти участки под жилищное строительство необходимо на Публичной кадастровой карте выбрать в поисковой строке слой «Земля для стройки» и ввести номер региона и символы: двоеточие и звездочку (пример: «47:*»).

Преимущество сервиса «Земля для стройки» заключается в том, что застройщик, инвестор, а также любой гражданин Российской Федерации, желающий улучшить свои жилищные условия, из любого региона, не выходя из дома, в любое удобное время может посмотреть с помощью данного сервиса потенциально интересные участки для строительства, выбрать подходящий земельный участок для жилищного строительства и получить о нем сведения, в том числе в виде графической схемы.

Первый заместитель руководителя государственного казенного учреждения «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» Ярослав Солдатенков: «Вовлечение земельных участков в оборот является важным звеном экономического развития региона. Ленобласть достигла рекордных показателей по вводу жилья в 2022 году. В нашей области предпринимаются все возможные меры для поддержания столь высокого уровня».