Живи в Гатчине – работай по всему миру

Компьютерная Академия ТОР специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.

Главной особенностью академии является то, что обучение ведется с нуля, независимо от возраста и базового уровня знаний. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам — 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели Академии ТОР являются профессионалами IT-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет.

Взрослые, придя получать образование в Компьютерную Академию TOР, смогут:

● Узнать от преподавателей TOPа, практикующих IT-специалистов, информацию, которую не получится найти в учебниках;

● Изучить только те IT-дисциплины, которые реально нужны для работы или развития бизнеса;

● Погрузиться в программу обучения авторизованных курсов от ведущих мировых компаний.

● Найти высокооплачиваемую работу в топовых IT-компаниях.





Академия ТОП приготовила для детей два основных направления, которыми мы очень гордимся. Одно из направлений Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. Это комплексная программа обучения в сфере информационных технологий, построенная по следующим принципам: проектный подход, «от простого к сложному» и преемственность предметов.

В рамках программы обучения дети изучают:

● робототехнику

● программирование

● фотошоп

● разработку 2-D и 3-D игр

● рисование на графическом планшете

● 3-D моделирование и печать на 3-D принтере

● дополненную и виртуальную реальность

● разработку компьютерных игр и еще более 20-и разных IT технологий современности.





Хотите, чтобы это лето было для вашего ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А ещё чтобы узнал, как разрабатывать сайты, телеграмм-ботов и создавать собственные фильмы? Тогда летние компьютерные каникулы от Академии TOP — это именно то, что нужно! Преподаватели Компьютерной Академии разработали интереснейший курс для детей от 8 до 14 лет.

● Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей Академии — специалистов-практиков из IT-индустрии.

● Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте 8–14 лет. Будет интересно и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.

● За 2 недели в летнем IT-лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей академии

Для того чтобы стать студентом Академии или записать ребенка к на в лагерь заполните специальную форму на сайте https://vk.cc/clQCvU

Или по телефону +7 964 336-19-49

Как только ТОР откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч по адресу: г.Гатчина, ул.Коли Подрядчикова, д.7!