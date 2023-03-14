Хор «Апрель» из Гатчины – лучший школьный хор России
Образцовый хор «Апрель» из Гатчинской школы №8 «Центр образования» стал победителем Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов.
Рубрики: Культура
Во Всероссийском конкурсе участвовало более 100 тысяч талантливых ребят. В финал пробилась тысяча из них в составе 45 творческих коллективов из 33 регионов России. Все они встретились в детском центре «Орлёнок».
По результатам финальных испытаний хор «Апрель» одержал победу в одной из трёх номинаций - школьный хор «Песни юности», старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 14-18 лет). Руководители хора - Елена Косырева, Марина Каплан, концертмейстера - Елена Смирнова.
Организаторы конкурса - Министерство просвещения Российской Федерации при организационно-методическом и экспертном сопровождении ВЦХТ.
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