Хор «Апрель» из Гатчины – лучший школьный хор России

Во Всероссийском конкурсе участвовало более 100 тысяч талантливых ребят. В финал пробилась тысяча из них в составе 45 творческих коллективов из 33 регионов России. Все они встретились в детском центре «Орлёнок».

По результатам финальных испытаний хор «Апрель» одержал победу в одной из трёх номинаций - школьный хор «Песни юности», старшая возрастная группа (обучающиеся в возрасте 14-18 лет). Руководители хора - Елена Косырева, Марина Каплан, концертмейстера - Елена Смирнова.

Организаторы конкурса - Министерство просвещения Российской Федерации при организационно-методическом и экспертном сопровождении ВЦХТ.