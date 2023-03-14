Президентский грант — у культурного центра «Загвоздка»

«В конкурсе выиграли интересные заявки, многие НКО нам знакомы. Будем следить за их реализацией и освещать ход проектов. Видим, что организации идут вперед и побеждают с новыми инициативами. Это говорит о позитивном опыте работы и стремлении достичь еще большего результата», - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.

Среди победителей конкурса президентских грантов — проект «Мастерская «Весёлый ветер» культурного центра «Загвоздка» в Гатчине.

Как говорит руководитель центра «Загвоздка» Евгений Климов, творческие проекты и мероприятия центра уже вызвали интерес среди жителей города и района. Кинетическое искусство — действительно редкий и необычный жанр, а кинетическая мастерская Евгения Климова — единственная в своём роде на территории Ленинградской области.

Движущиеся кинетические арт-объекты этой мастерской украшают витрины Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Неудивительно, что желающих познакомиться с кинетическим искусством в теории и на практике в Гатчине оказалось много. Это показал последний «кинетический» проект центра «Весёлый ветер».

- В мероприятиях проекта «Веселый ветер» с удовольствием принимают участие жители разных возрастов, особенно, конечно, дети и подростки, - говорит Евгений Климов. - Мы пока не можем охватить всех и поэтому решили продолжить этот проект, но уже в несколько ином качестве.

Новый проект Евгения Климова — еще один шаг к осуществлению более масштабного проекта, цель которого — сделать микрорайон «Загвоздку» настоящей достопримечательностью и культурным центром Гатчины.

- Инновацией этого проекта является то, что кинетические скульптуры объединяют в единое целое инженерные технологии и визуальное искусство, - отмечает Евгений Климов. - Этому сейчас нигде не учат. На территории Гатчины и Гатчинского района не существует аналога такой мастерской. А у нас есть прекрасная теоретическая и материальная основа для приобщения людей к кинетическому искусству.

В рамках нового проекта будет создана учебная мастерская «Весёлый ветер», где каждый из участников сможет создать свои арт-объекты в виде флюгеров. В дальнейшем эти флюгеры будут использованы для создания Парка кинетических флюгеров на территории центра «Загвоздка». Как считает Евгений Климов, это привлечет и к Загвоздке, и к Гатчине творческих единомышленников, гостей и туристов.

Назовем и других победителей конкурса президентских грантов. АНО «Белый шиповник» с проектом «Тематический парк Наша Арктика» успешно реализует бесплатные экскурсии для школьников. Благодаря гранту, организация рассчитывает построить новые помещения для своего проекта. Некоммерческий фонд «Новые горизонты» готовится создать документальный фильм об усадьбе Римского-Корсакова. АНО «Гексаэдр» подготовит выставку для детей об истории радио. Лодейнопольский детский центр эстетического развития проведёт этнофестиваль.





Юлия Лысанюк