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Строительство нового общежития для студентов в Гатчине близится к завершению

В Гатчине в новом общежитии для студентов педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского работа кипит на всех фронтах. Стройготовность - высокая!

Рубрики:  Городская среда

60 специалистов и техников монтируют розетки, системы вентиляции, канализации и водоснабжения, ведут работы по установке дверей и подвесных потолков.

Ввод в эксплуатацию планируется в июле 2023 года.

Общежитие рассчитано на комфортное проживание 300 будущих педагогов и закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения.