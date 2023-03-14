Строительство нового общежития для студентов в Гатчине близится к завершению
В Гатчине в новом общежитии для студентов педагогического колледжа имени К.Д.Ушинского работа кипит на всех фронтах. Стройготовность - высокая!
Рубрики: Городская среда
60 специалистов и техников монтируют розетки, системы вентиляции, канализации и водоснабжения, ведут работы по установке дверей и подвесных потолков.
Ввод в эксплуатацию планируется в июле 2023 года.
Общежитие рассчитано на комфортное проживание 300 будущих педагогов и закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения.
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