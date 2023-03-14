Светлана Красовская: увидеть мир во всей его многогранности

Яркие и жизнерадостные, глубокие и поэтичные, светлые и прозрачные — такими видят работы Светланы Красовской зрители, отмечая, сколько в них надежды и любви, чувства красоты и полёта.

Свою выставку Светлана Александровна назвала «Грани», и в этом названии — двоякий смысл. С одной стороны, это многогранность мира, который видит художник, с другой — многогранность самого художника, который может так видеть мир.

- Чем старше становишься, тем сложнее и многограннее воспринимаются мир вокруг нас и собственный внутренний мир, их соприкосновение и взаимопроникновение, - говорит Светлана Красовская. - Люди, птицы, природа поворачиваются яркими гранями и будят творческое воображение, побуждают к живописи... Когда соединяешься с миром, то делаешь это как дерево - и корнями, и ветвями, и листьями. И словно дерево, начинаешь видеть этот мир многогранно. Эту многогранность мне хотелось передать и в своих работах, и в этой выставке. Так видят мир поэты, так видят мир художники.

На выставке «Грани» представлены работы разных лет. Среди них есть и натюрморты, и цветы, написанные с натуры.

- Это далеко не всегда передача натуры, - говорит художница. - Большинство работ — это плод моего представления, то, как я вижу то или иное ощущение. Например, «Купающееся в реке сновидение» или триптих «Волна» - мои впечатления о море, которые не уместились в одну работу... Мир пронизан звуками у музыканта, у художника – цветом. Мысли и эмоции для меня имеют цвет, цветовую мелодию. Мой язык общения со зрителем, прежде всего - цвет. Цвет, рожденный чувством и вызывающий ответную эмоцию.

Как говорит Светлана Красовская, в этом мире ее вдохновляет многое — природа, деревья, птицы, люди, их лица. Но, пожалуй, главный источник вдохновения — поэзия, и в этом, возможно, секрет необычности ее работ и какой-то неуловимого внутреннего движения в их пространстве.

- Иногда бывает и так, что сначала приходит название будущей работы, а потом уже появляется изображение, - говорит художница.

И это очень любопытный момент: У каждой из работ Светланы Красовской есть своё название, как правило, очень поэтичное. И подходить к этим работам зритель может по-разному — опираясь на эти названия или опуская их, воспринимая увиденное изнутри, по-своему.

Светлана Красовская окончила СПГХПА им. А.Л. Штиглица (отделение тканей факультета интерьера и оборудования). Участница международных выставок и пленэров. Персональные выставки Светланы Красовской проходили в Санкт-Петербурге, Гетеборге, Варшаве, в музее современного искусства «Царскосельская коллекция». Работы художницы находятся в частных коллекциях и в музее ««Царскосельская коллекция».

Около тридцати лет назад художники Светлана Красовская и Александр Гофман открыли в Гатчине художественную студию «Город мастеров». За эти годы в студии раскрылись таланты многих гатчинских детей. «Город мастеров» - это особый мир, в котором учат творчеству, свободному обращению с материалом и различным техническим приёмам.

- Я говорю своим ученикам: «Ваши работы — это ваш диалог с самими собой. Ваше творчество — это умение выразить на холсте и красками то, что нельзя выразить буквально, словами...», - говорит Светлана Красовская.

У каждого художника-педагога — свой особый стиль преподавания. Светлана Красовская передаёт своим ученикам самое драгоценное, что может быть у художника — не только талант, но и свободу самовыражения, окрашенную поэтичным и глубоким взглядом на мир.

Выставка «Грани» Светланы Красовской продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 марта.