В Гатчинском районе вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, Г.В. Васильев признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ч. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

В судебном заседании установлено, что подсудимый в 2020-2021 годах, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, получил 6 взяток на общую сумму 589 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры на выполнение муниципальных контрактов по ремонту подведомственных учреждений. Кроме того, договорившись о получении взятки в размере 150 тысяч рублей за совершение незаконных иных действий в пользу взяткодателя, не смог реализовать свой умысел, так как его действия были пресечены УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской область.

Подсудимый заключил досудебное соглашение с прокурором, признал вину в совершенных преступлениях и активно способствовал раскрытию иных преступлений, ранее неизвестных органу расследования.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении данных преступлений и принимая во внимание смягчающие обстоятельства, личность подсудимого, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет на основании ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока 4 года с назначением штрафа в размере 1 миллиона рублей, и с лишением права занимать должности, связанные с замещением должности государственных исполнительных структур, а так же связанных с государственной службой на 3 года.