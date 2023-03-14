В спорте только девушки

Поспорить за медали и призы на татами ФОК «Арена» выходили представительницы более 30 спортивных школ и клубов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России. Всего в соревнованиях приняли участие более 80 юных дзюдоисток в возрастных категориях до 13 и до 15 лет. И тем приятнее видеть в числе победительниц имена гатчинских спортсменок.

В возрастной категории девушек до 15 лет победительницей соревнований в весовой категории до 48 кг стала Лидия Улитина, представляющая Гатчинскую ДЮСШ № 3 (тренер – Алексей Михайлов). Её подруга по команде Ксения Копачева заняла 3-е место.

Воспитанницы Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич» завоевали 4 медали: второе место заняли Любовь Мазюкина и Татьяна Литвинова, третье место – Ариана Мохаммад-Ариф и Анна Тарасова.