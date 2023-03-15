Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя» — масштабная программа для детей-сирот, направленная на их физическое развитие и социализацию. Философия проекта проста: противопоставить здоровый образ жизни тем вызовам, с которыми нередко сталкиваются выпускники детских домов.

Региональный этап турнира прошёл 9 марта в Коммунаре в спорткомплексе «Олимп». Участвовали шесть команд — ребята в возрасте 12-13 и 14-15 лет из Кингисеппского, Бокситогорского, Выборгского и Лужского районов. В соревнованиях по круговой системе победила команда Толмачевского ресурсного центра из Лужского района. Серебряными призёрами стали ребята из Бокситогорского района — воспитанники Анисимовского ресурсного центра. Третье место завоевала команда Выборгского ресурсного центра «Родничок».

Игроки команды из Анисимово занимаются футболом третий год. Тренирует их руководитель физического воспитания Алексей Калинин. Создание футбольной команды — его инициатива. Но только футболом дело не ограничивается.

— Спортивных школ в Анисимово нет, поэтому мы сами занимаемся всеми доступными видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом. Наши дети успешно сдают нормы ГТО, получают золотые и серебряные значки. Для тех, кому спорт не показан по состоянию здоровья, у нас есть лечебная физкультура, — говорит Алексей Калинин. — Занятия спортом испокон века были хорошим стимулом к отказу от вредных привычек, и наши ребята в последнее время явно делают выбор в пользу физической активности и здоровья.

Воспитанники Алексея Калинина признались, что играть в футбол им нравится. Особенно — побеждать. Капитан команды Сергей Голубев был признан лучшим бомбардиром турнира и получил «золотую бутсу».

— Мы делаем успехи: в прошлом году на соревнованиях заняли третье место, а в этот раз уже поднялись на вторую ступень пьедестала. Но есть к чему стремиться, — делится с нами молодой спортсмен.

Ну а победители регионального этапа из Толмачёвского ресурсного центра будет представлять Ленинградскую область на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Лучшие команды Северо-Запада съедутся в Северную столицу 23-24 марта, где поборются за место во Всероссийском финале, который по традиции проходит в мае в городе Сочи.

— Такие соревнования очень полезны, поскольку участники — ребята с непростой судьбой, — считает генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Сергей Галактионов. — В футбол играют миллионы людей. Это невероятно популярная игра, участвуя в которой, дети получают положительные эмоции. Занятия спортом, регулярные тренировки — это прежде всего залог здорового образа жизни и хороший противовес пагубным увлечениям и деструктивному поведению.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проходят в Ленинградской области с 2005 года. Организаторы игр уже задумываются о том, чтобы ежегодно проводить больше подобных мероприятий. Например, в этом году запланировано проведение турнира по футболу на открытом воздухе в тёплое время года. Детям очень нравятся такие «спортивные выезды», тем более что среди воспитанников детских домов немало по-настоящему увлечённых ребят, которые всерьёз мечтают о карьере футболиста. И задача общества в такой ситуации — предоставить им возможность полноценной самореализации в спорте. Кто знает – может быть, уже этим летом на зелёный газон выйдет будущая звезда отечественного и мирового футбола…

Екатерина Дзюба

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