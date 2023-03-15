«Новое измерение» гатчинских танцоров

Тосненский Дворец культуры принял у себя более 600 участников и сопровождающих со всей Ленинградской области и города Пскова.

В составе жюри фестиваля-конкурса вошли ведущие специалисты в области хореографического искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возглавила жюри Зара Лянгольф, доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ.

Гатчинские коллективы вернулись домой с наградами.

Диплом лауреата I степени завоевал ансамбль бального танца «Жемчужина» (Центр творчества юных, г. Гатчина) в номинации «Бальный танец, 12-14 лет». Руководители – Евгений Квачев, Виктория Квачева.

Сразу несколько призовых мест у детского образцового хореографического коллектива «Росинка» из поселка Сиверский:

- дуэт Диана Дмитриева и Елизавета Балакирева - лауреаты I степени;

- средняя группа (педагог - Екатерина Шмелева): номинация «Эстрадный танец» - лауреат II степени, номинация «Народный танец» - лауреат I степени;

- старшая группа (педагог – Анна Яснова): номинация «Эстрадный танец» - лауреат II степени, номинация «Народный танец» - лауреат I степени.

Ансамбль бального танца «Партита» (Гатчинский городской Дом культуры) на конкурс представлял дуэт Юлия Марченко и Дмитрий Паршин. Ребята стали лауреатами III степени дважды - с номерами «Чарльстон» и «Вальс».