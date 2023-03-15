Подарки читателей — подопечным фонда «Тёплый дом»

Несколько коробок с яркими, красочными и познавательными книжками для детей торжественно передали руководителю фонда «Тёплый дом» Надежде Волковой 9 марта. На каждой подаренной книге стоит уникальная печать – «Подарок от читателей» с логотипом детской библиотеки.

Напомним, в феврале проходила седьмая по счету общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Главная идея акции, организованной Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения и Российской государственной детской библиотекой - напомнить, что книга была и остается прекрасным подарком. И особенно такому подарку радуются дети из нуждающихся семей, для которых и проводится эта акция.

Как рассказала директор гатчинской детской библиотеки Елена Коренева, на протяжении всего февраля в библиотеке происходило много самых разных событий, посвященных этому празднику. В рамках акции «Дарите книги с любовью» в библиотеке проходили праздники и мастер-классы для детей. Ребята из детских садов мастерили книжки-малышки, делали книги в подарок папам и дедушкам на 23 февраля, создавали книги из портретов сказочных персонажей для малышей, которые еще не умеют читать.

Детская библиотека уже несколько лет подряд собирает книги для подопечных фонда многодетных, одиноких матерей и опекунов «Тёплый дом». На этот раз удалось собрать около трехсот замечательных детских изданий.

- Книги собраны очень интересные, почти новые, - говорит Елена Коренева. - Книги из семей вообще всегда бывают очень ухоженными — заметно, что их читали с любовью и обращались с ними бережно.

Как рассказала Елена Коренева, в этом году часть собранных книг передадут в библиотеку одного из садоводств — там книги для детей собирает волонтер.

Гатчинская детская библиотека и фонд «Тёплый дом» благодарят всех участников акции за книжные дары, участие в праздниках и мастер-классах. Всем дарителям — и большим и маленьким — вручены благодарности и сертификаты.

В этот же день в детской библиотеке подвели итоги конкурса «Букет для мамочки», который проводил клуб «Семейная академия Гатчины» (фонд «Тёплый дом»). На конкурс были представлены детские работы, выполненные в самых разных техниках — и рисунки, и аппликации, и бисероплетение, и работы из пластилина, и объёмные работы из бросового материала. Все эти работы можно увидеть на выставке в детской библиотеке. Каждая из них буквально пронизана теплом и любовью детей к своим мамам.

- Все работы просто замечательные, - говорит руководитель клуба «Семейная академия Гатчины» Антонина Осипова. - Все молодцы, все очень старались! Когда делаешь что-то для своей любимой мамы, всегда получается красиво, всегда нежно и трогательно, потому что от души. Выбрать лучшие работы было очень трудно!

Подарки для победителей конкурса подготовил фонд «Тёплый дом». Часть из них вручили маленьким гостям библиотеки 9 марта, попутно сделав из этого события еще один маленький праздник. Ребята разгадывали веселые загадки-путаницы, смотрели старый, очень добрый мультик «Просто так» - о том, как можно поднять друг другу настроение, просто подарив букет цветов — просто так!

Остальные подарки и электронные сертификаты участников будут переданы тем ребятам, кто не смог прийти в библиотеку в этот морозный мартовский день.

Юлия Лысанюк