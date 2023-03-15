В зале института собрались руководители предприятий и учебных заведений, представители администрации Ленобласти и Гатчинского района. Главный вопрос, который обсуждался, касался подготовки будущих профессионалов в соответствии с требованиями работодателей и производственными запросами. Отдельное внимание было уделено проведению конкурса профессионального мастерства «Профессионалы», сотрудничеству руководителей предприятий и органов власти.

Всех приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она поблагодарила руководителей промышленных предприятий за продуктивное сотрудничество, которое обеспечивает стабильное состояние экономики района.

- Мы пытаемся грамотно выстроить нашу совместную работу, стратегически направленную на развитие экономического сектора Гатчинского района. Для нас это чрезвычайно важно, – отметила Людмила Николаевна.

О проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» рассказала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

«Профессионалы» – это тот же WorldSkills, только по-русски. В чемпионатном движении WorldSkills 47 регион принимал участие с 2017 года. Но поскольку международное агентство WorldSkills прекратило взаимоотношения с российским агентством, в этом году в России под патронажем Министерства образования развивается свой чемпионат. Он следует тем же правилам, но имеет русское название – «Профессионалы». Изменились организационные комитеты, агентства, федеральные и региональные операторы, которые стоят во главе этого чемпионатного движения.

В этом году соревнования пройдут по 46 компетенциям (в прошлом году их было 60), из них 36 – для возрастной группы 16-22 года, и 10 – для юниоров, которые традиционно участвуют в чемпионате.

Чемпионат будет представлен в двух направлениях: по рабочим профессиям и высоким технологиям.

- Высокие технологии будут проводиться отдельно, и для нас это определенный стратегический ориентир, поскольку это новые компетенции. Одна из этих компетенций – «Технология развития городов и территорий» – пройдет на базе ГИЭФПТ, – сказала Вероника Реброва.

В этом году к традиционным компетенциям, которым участники обучаются в средних профессиональных учебных заведениях, добавятся новые: «Лабораторно-химический анализ» у юниоров, «Фармацевтика», «Дизайн одежды».

17 учреждений среднего профессионального образования предоставляют свои площадки для проведения испытаний. Планируется почти 1000 участников – более 300 конкурсантов, более 400 экспертов, волонтеры.

Чемпионат включает четыре этапа. Впервые по нескольким компетенциям был проведен внутренний отборочный этап, чтобы повысить качество участия и провести более тщательный отбор конкурсантов.

На национальный чемпионат «Профессионалы», который пройдет в Петербурге осенью, отправятся не все победители регионального этапа. Региональная команда для участия в национальном чемпионате будет сформирована по наивысшему баллу.

Первые соревнования чемпионата «Профессионалы» в Ленинградской области начинаются с 24 марта. Финал состоится 3 апреля.

Как заметила Вероника Ивановна, главная идея чемпионата заключается в том, чтобы лучших молодых профессионалов – победителей и призеров – увидели работодатели и предложили им хорошие рабочие места. В чемпионате участвуют студенты третьего курса, чтобы по завершении обучения они могли прийти на работу.

Председатель комитета образования подчеркнула одно из правил чемпионата: со всеми победителями и призерами должны быть заключены договоры о прохождении практики, обязательно и гарантированное трудоустройство после завершения обучения.

Также работодатели должны принять участие в согласовании конкурсных заданий, компетенций чемпионатного движения и экспертной оценки.

О роли работодателей в организации и проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству и чемпионата высоких технологий Ленинградской области в 2023 году говорил врио ректора ГИЭФПТ Александр Туфанов.

Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова рассказала о мерах поддержки при трудоустройстве выпускников.

После совещания для гостей провели экскурсию по кабинетам ГИЭФПТ, оборудованным для практических занятий.