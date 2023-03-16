Чем наполнить площадку «Юность» в Гатчине?

Состоялось заседание комиссия по рассмотрению и отбору заявок о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Гатчина». Председатель комиссии – заместитель главы администрации Гатчинского района Лариса Абаренко огласила итоги голосования по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Голосование проводилось с 16 февраля по 2 марта 2023 года. В нем приняли участие 3568 человек. Подавляющее число – 2926 человек посчитали наиболее актуальной для благоустройства в рамках конкурса площадку «Юность». Свой выбор они аргументировали тем, что эта территория, расположенная в центре города и являющаяся историческим местом, находится в плачевном, по сути, в полузаброшенном состоянии.

Главное пожелание горожан – восстановить фонтан на площадке «Юность». Чем еще наполнить территорию? Прямо в рамках заседания члены комиссии приняли участие в проектировочной сессии и внесли свои предложения по наполнению территории. Постарались учесть интересы всех возможных пользователей территории – благо, здесь есть где развернуться. Предусмотрены места для детской игровой и спортивных площадок, сцена для проведения уличных концертов, место для тихого отдыха со скамейками, фотозона с арт-объектом, клумбы и озеленение территории, современное освещение и др.

Все пожелания, в том числе и те, которые были собраны ранее (например, в рамках эко-фестиваля «Зеленый город» в сентябре прошлого года) будут переданы проектировщику, а также экспертам – все-таки площадка «Юность» место историческое, является частью Ансамбля госпитального городка XVII-XIX вв. – садом за богадельней.

Елена Суралёва