Единая цифровая платформа объединит города Ленинградской области

«В соответствии с новым стандартом «Умного города», стартовавшим в мае 2022 года, в проект должны включиться и другие муниципальные образования Ленинградской области. В ближайших планах – разработка единой цифровой платформы «Умный город», которая должна объединить все направления городского управления: от сферы ЖКХ и безопасности до экологии и управления транспортом, а также данные об имеющейся инфраструктуре Ленинградской области в единую цифровую систему», — рассказала директор Центра компетенций по развитию городской среды и умному городу Екатерина Манжула.

Ранее благодарственное письмо Министра строительства и ЖКХ Ирэка Файзуллина за значительный личный вклад и участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», номинация «Умный город» вручили главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.

«Мы видим, что города стали комфортнее и регулярно получаем положительный отклик от жителей. Пришло время начинать новый этап и постепенно внедрять систему в других населенных пунктах. При этом необходимо учесть специфику районов и адаптировать программы под них», — отметил важность цифровизации губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект по цифровизации городского хозяйства от Минстроя России реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

В этом году пройдет 1-я Национальная премия за вклад в развитие городского хозяйства. Лучшие практики со всей страны отметят на торжественной церемонии в Красноярске.