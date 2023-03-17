Дарья и TYM

Отвечаем: работает. Дарья Сергеевна – тракторист 5 разряда и мать троих детей. После пандемии она – инструктор по вождению в автошколе – осталась без работы. Обратилась в службу занятости, где ей предложили переквалифицироваться. В итоге отучилась на водителя погрузчика, экскаваторщика и на тракториста. Выбрала трактор.

- Сейчас у меня трактор TYM. Впереди отвал, сзади щетка, – объясняет Дарья. – В чем плюс этого трактора: у него щетка крутится в обе стороны, можно чистить, двигаясь задним ходом, что очень удобно при работе на парковках, на проспекте: мне не приходится выезжать на проезжую часть и перекрывать движение. Летом пересяду на другой трактор – МТЗ-320, буду работать на ямочном ремонте.

На своем маршруте Дарья работает одна: чистит тротуары у Дома культуры, на ул. Киргетова возле книжных шкафов, узкий тротуар вдоль гипермаркета «О`Кей», на Северной и на Киевской – там, куда другая техника не заходит. Однако, возможно, маршрут скоро поменяется: начальство обещало выделить Дарье Богатыревой трактор по-больше – для более высокой производительности труда.