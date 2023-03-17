Родителей приглашают сдать ЕГЭ по русскому языку

В Гатчинском районе будет организовано 3 площадки для проведения акции:

- Гатчинская средняя школа №2» (г. Гатчина, ул. Слепнёва, д.25),

-Коммунарская средняя школа №1» (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.22),

- Сиверская гимназия» (Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Строителей, д.2).

В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2023 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

В ходе мероприятия можно будет увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;

- какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

В мероприятии примут участие представители администрации Гатчинского района и общественных организаций. На базе Гатчинской средней школы № 2 состоится круглый стол с участием председателя Комитета образования Гатчинского района Натальи Быстрых.

Продолжительность мероприятия: 40 минут – круглый стол. 1 час – пробный экзамен. Начало мероприятия на всех трех площадках: 11.00.

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите не только увидеть, как проводится экзамен, но и принять участие непосредственно в написании ЕГЭ, вам необходимо обратиться в администрацию вашего образовательного учреждения (заместитель директора по УВР) для формирования заявки на участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Гатчинском муниципальном районе в срок до 21 марта 2023 года.

При себе участникам акции необходимо иметь:

- паспорт;

- ручку с черными чернилами.