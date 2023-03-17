Родителей приглашают сдать ЕГЭ по русскому языку
В субботу, 25 марта, Гатчинский район присоединится к Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». К участию приглашаются родители будущих выпускников общеобразовательных учреждений, а также все заинтересованные лица.
В Гатчинском районе будет организовано 3 площадки для проведения акции:
- Гатчинская средняя школа №2» (г. Гатчина, ул. Слепнёва, д.25),
-Коммунарская средняя школа №1» (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.22),
- Сиверская гимназия» (Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Строителей, д.2).
В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2023 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
В ходе мероприятия можно будет увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;
- какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах;
- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).
В мероприятии примут участие представители администрации Гатчинского района и общественных организаций. На базе Гатчинской средней школы № 2 состоится круглый стол с участием председателя Комитета образования Гатчинского района Натальи Быстрых.
Продолжительность мероприятия: 40 минут – круглый стол. 1 час – пробный экзамен. Начало мероприятия на всех трех площадках: 11.00.
ВНИМАНИЕ!
Если вы хотите не только увидеть, как проводится экзамен, но и принять участие непосредственно в написании ЕГЭ, вам необходимо обратиться в администрацию вашего образовательного учреждения (заместитель директора по УВР) для формирования заявки на участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Гатчинском муниципальном районе в срок до 21 марта 2023 года.
При себе участникам акции необходимо иметь:
- паспорт;
- ручку с черными чернилами.