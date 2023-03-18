Гатчинские танцоры прошли рейтинг-турнир

В первой половине дня состоялся конкурс-фестиваль для начинающих. На паркете гатчинской «Олимпии» выступило более 100 участников из 14 клубов, 11 городов и двух регионов. Высокое искусство танца в спортивном формате демонстрировали дети и юниоры, пары и соло.

Честь Гатчины на рейтинг-турнире Федерации танцевального спорта Ленинградской области защищали представители танцевального спорта из Гатчинской городской школы спортивного бального танца «Олимпия» (руководитель Владимир Карпунин) и студии спортивного бального танца «Снежинка» (руководитель Галина Тихомирова). Перед ребятами стояла задача добиться своих личных достижений. С каждым турниром они набирают очки на присвоение класса, получают спортивные разряды и повышают свое спортивное мастерство.

Особо нужно отметить успех гатчинских спортсменов. В разных программах, возрастах, разрядах и классах победителями и призерами стали Владимир Исаков и Елизавета Белякова, Семен и Диана Васильевы; Тарас Ольшанецкий и Ксения Побудей, Никита Лычагин и Екатерина Волынцева, Матвей Иренков и Варвара Ломакина; Арсений Карпунин и Александра Соболева, Михаил Глуханов и Ольга Романенко, Захар Люсов и Виктория Зубова, Егор Сидиков и Виктория Козлова, Александр Калковский и Елизавета Урвачева («Олимпия»), а также пара Даниил Титов и Маргарита Елизарова («Снежинка»). Причем, некоторые пары были отмечены в нескольких дисциплинах.

«А судьи, кто?» – спросите вы. Судьи - предмет особой гордости турнира: практически все – всероссийской категории, что гарантировало объективность, авторитетность и весомость оценки.

Серьезная борьба развернулась среди танцевальных пар в категории «спорт высших достижений». Более 320 участников из 17 клубов представляли 11 городов и два региона.

В финале в латиноамериканской программе 1 место заняли Владимир Карпунин и Милена Тихолаз (класс А, «Олимпия»), 6 место – Михаил Макаров и Дарья Дударь (класс D, «Снежинка»). В европейской программе наибольшее количество очков набрали также Владимир Карпунин и Милена Тихолаз (класс S, «Олимпия»), 3 место – Михаил Макаров и Дарья Дударь (класс D, «Снежинка»).

Победители турнира - Милена Тихолаз и Владимир Карпунин являются членами сборной Ленинградской области, чемпионами Ленинградской области в своей категории «Молодежь», финалистами Северо-Запада и кандидатами в мастера спорта России.

На этом турнире пара принимала участие в категории «Молодежь + взрослые». Участие ребят наравне со взрослыми стало дебютным и очень успешным.

- Для кого-то это прекрасный праздник красоты и грации, для кого-то это кубки и медали, для кого-то переход в следующий класс мастерства, для кого-то новые спортивные разряды, для кого-то набор новых очков, а для кого-то просто любимая работа, работа - дарить людям праздник! Спасибо огромное всем организаторам, судьям, родителям, гостям и участникам мероприятия! – так подвел итоги турнира Владимир Карпунин.

Татьяна Можаева

Фото предоставлено организаторами турнира