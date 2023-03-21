Кавалер-вымогатель

17 марта в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 40-летней жительницы Петербурга, которую обокрали. 8 марта она была в Коммунаре в гостях у своего знакомого. Они отдыхали в квартире на Ижорской улице, потом пошли в «Пятерочку» за спиртным и поссорились. Он ее ударил, пострадавшая обратилась в приемный покой, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Вернувшись к себе, дама обнаружила отсутствие двух серебряных сережек с камнями и золотого кольца. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

Однако в ночь на 16 марта потерпевшая снова гостила у того же знакомого. В этот раз он опять нанес ей телесные повреждения и требовал сообщить ему, где находятся ее деньги. Она призналась, что деньги спрятаны в обуви, но тут приехали полицейские, мужчина неудачно выпрыгнул в окно со второго этажа, и их обоих госпитализировали. Женщина не досчиталась у себя трех тысяч рублей. Полиция проводит проверку.