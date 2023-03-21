Ленобласть готовит к отправке в зону СВО высокотехнологичное оборудование

На выставке в Доме областного правительства представлены разведывательные камеры, дроны под разные задачи и установки для борьбы с дронами, средства, обеспечивающие защиту от дронов на земле, оборудование для мобильных госпиталей, станции для обеспечения интернета.

«Это сложная специальная техника. Мы её заказываем по потребностям, которые есть у наших воинских подразделений, и централизованно отправляем через фонд «Ленинградский рубеж». Мы разделили функции оказания помощи между фондом и молодежными организациями. Волонтеры помогают сбором вещей, личным участием, а высокотехнологичная помощь идёт через «Ленинградский рубеж». Сегодня компании, с которыми мы работаем, представили новые образцы техники и свои разработки, в том числе, например, специальное ПО для обычного телефона, которое позволяет по звуку орудий определять координаты вражеских целей», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Глава региона отметил вклад ленинградцев, участвующих и в сборе вещей, и в финансировании фонда, который сегодня пополняется через взносы физических и юридических лиц.

«Вместе работаем на победу!», ― заключил Александр Дрозденко.