Мифы о раздельном сборе отходов

Миф 1. Мой личный вклад неважен. Если другие не будут сортировать отходы, то ничего не поменяется.

Один из самых распространенных мифов. Многие почему-то считают, что их личное участие в раздельном сборе незаметно. На самом деле это не так. Во-первых, массовый сбор как раз и начинается с личной инициативы каждого. Во-вторых, вклад одного человека, безусловно, кардинально ничего не поменяет, но он заметен. Например, если переработать бумагу, которую использует среднестатистический человек за год, это поможет спасти 18 деревьев. Аналогично с пластиком и другим вторичным сырьем – каждый килограмм, отданный на переработку, вносит свой вполне осязаемый вклад, который можно просчитать.

Миф 2. Нет смысла сортировать «понемногу». Если не получается отдавать на переработку все возможные ресурсы, то не стоит начинать.

Миф, напрямую связанный с предыдущим. Даже частичная сортировка помогает сократить отходы. Даже 5-6 пластиковых бутылок, не попавших в общий бак, уже снизят объем неотсортированных отходов и нагрузку на перерабатывающие производства. Если у вас нет возможности сдавать на переработку бумагу, но вы можете сдавать пластик – обязательно делайте это. Сортировку можно начать уже дома: организуйте место для тех видов отходов, которые вы можете отсортировывать сразу после использования, не выбрасывая в общий бак. Маленький шаг для человека – огромный шаг в сторону осознанного отношения к планете и ресурсам.

Миф 3. Достаточно просто выбросить сырье в нужный контейнер.

К сожалению, это не совсем верно – отходы необходимо готовить к сортировке. Если вы только начали сортировать отходы, внимательно ознакомьтесь с правилами, которые написаны на баке для вторсырья, или запросите правила у перевозчика, который работает в вашем районе. Как правило, пластик необходимо промыть, от бумаги отделить все металлические и пластиковые элементы, тетрапак промыть, просушить и, как и картон – смять. Необработанные или неправильно обработанные отходы могут свести на нет все усилия по сортировке, в некоторых случаях сырье может отправиться не на переработку для вторичного использования, а на захоронение, так как переработать его будет невозможно. Особенно это относится к картону и бумаге, которые могут промокнуть и испортиться от соседства с пищевыми отходами.

Миф 4. Все сырье идет на свалку, так как собирается теми же мусоровозами, что и обычный мусор.

Действительно, мусоровозы для сбора раздельного сырья и обычного ТКО похожи, но это не значит, что все идет на одну свалку. Важно отметить, что содержимое специальных контейнеров, вне зависимости от системы раздельного накопления, вывозится отдельно от обычного смешанного мусора специальными мусоровозами. Это правило неукоснительно соблюдается всеми перевозчиками. После чего вторсырье попадает на мусоросортировочные мощности, где проходит обработку - вторичные материальные ресурсы дополнительно сортируют, очищают от примесей и загрязнений и далее отправляются на переработку. Главное, чтобы мокрые пищевые отходы не смешивались с полезным сырьем.

Миф 5. Раздельный сбор способен решить все проблемы с отходами.

Раздельный сбор действительно способен существенно улучшить ситуацию, однако он – лишь часть системы. Во-первых, существуют так называемые хвосты – отходы, которые просто невозможно переработать и использовать повторно, для этого еще нет технологий. Во-вторых, лишь за счет сортировки и вторичного использования ресурсов проблему загрязнения планеты не решить. Сокращение отходов и повторное использование вещей всегда предпочтительнее переработки.

Миф 6. На переработку также требуется энергия и ресурсы, тогда какой смысл?

Это действительно так. Производства, которые занимаются переработкой вторсырья, точно также тратят ресурсы – воду, электроэнергию - однако эти затраты на порядок ниже. В частности, для переработки пластика нужно почти вдвое меньше ресурсов, чем тратится для производства первичной пластмассы. Аналогично и с другими ресурсами – стеклом, макулатурой. Перерабатывать всегда выгоднее и безопаснее для природы, чем изготавливать «с нуля».

Миф 7. Переработка – это бизнес. Компании на нем хорошо зарабатывают.

На самом деле это не так. Переработка вторсырья никогда не была высокодоходным бизнесом, с некоторыми видами ресурсов компании были на грани рентабельности. Последнее время в связи с ситуацией на рынке – уход иностранных компаний, перераспределение логистических цепочек, падение спроса и цены на вторсырье, проблемы с импортом – ситуация стала еще более сложной. Большая часть компаний, занимающихся переработкой, делают это во многом благодаря желанию позаботиться о планете. Забрать из контейнера и отвезти на свалку всегда дешевле и прибыльнее, чем создать систему для раздельного сбора, рассортировать отходы, обработать их.

Невский экологический оператор и Кошка ТКО-шка напоминают – каждое большое и важное дело всегда начинается с малого. Если каждый горожанин начнет сортировать, хотя бы небольшую часть своих отходов, это уже позволит существенно снизить общую нагрузку на мусорные производства. Не верьте мифам, доверяйте только проверенной информации, а мы продолжим делиться с вами полезными знаниями о том, как правильно сортировать отходы.