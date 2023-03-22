Гатчинские баскетболистки завоевали путевку в суперфинал!

За заветные путевки в суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» боролись 20 лучших спортивных коллективов школьников Северо-Запада России – победителей региональных этапов.

Баскетболистки Гатчинской ДЮСШ № 2 - воспитанницы тренеров Юлии и Сергея Юркевич в упорной борьбе завоевали золотые медали и путевку в суперфинал. В финале гатчинские спортсменки обыграли баскетболисток из Вологды со счетом 55:47. Самым ценным игроком (MVP) признана Валерия Шлягер.

Команда юношей из Кудрово завоевала третье место. В игре за третье место она всего на одно очко опередила оппонентов из Мурманской области. Итог встречи – 58:57. А выиграла турнир архангельская команда «Факел».

На торжественной церемонии закрытия турнира награды призерам и победителям соревнований, а также заветные путевки в суперфинал проекта вручали заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков и председатель правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», олимпийская чемпионка Светлана Антипова.

Сергей Пивков напомнил, что «КЭС-БАСКЕТ» – крупнейший социально-спортивный проект, который реализуется на территории 72 регионов Российской Федерации.

Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдет с 9 по 15 апреля в Ижевске.

Остается добавить, что соревнования проходят в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу».