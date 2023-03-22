«Комфортная городская среда»: процесс пошёл
В Гатчине за кинотеатром «Победа» подрядная организация меняет сети перед благоустройством – здесь в этом году появится новое общественное пространство «Гатчинский дворик».
Рубрики: Городская среда
Напомним, что данное общественное пространство будет благоустроено в рамках проекта «Комфортная городская среда». За «Гатчинский дворик» проголосовало большинство жителей.
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