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На Радищева ремонт колодца: старый кирпич меняют на кольца

В Гатчине на улица Радищева на пересечении с проспектом 25 Октября опять разрыта: идет ремонт колодца.

Рубрики:  ЖКХ

Гатчинский «Водоканал» ремонтирует разрушенный дождеприемный колодец, отводящий поверхностные стоки с проезжей части на пересечении проспекта 25 Октября и ул. Радищева. Разрушенную кирпичную кладку старого колодца меняют на железобетонные стеновые кольца с установкой нового железобетонного перекрытия.

До конца рабочего дня 22 марта работы должны быть завершены, и движение транспорта по ул. Радищева возобновлено.