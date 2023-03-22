О развитии туризма в Гатчинском районе

Всех приветствовал исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского района Илья Носков. Он отметил активность Гатчины в сфере туризма, уникальность территории с точки зрения развития туриндустрии и безусловный интерес, который Гатчина может представлять для всех слоев бизнеса. Илья Вениаминович подчеркнул широту круга участников встречи, обуславливающую ее актуальность:

- Здесь представлена и администрация района и области, и туристическая сфера, и гостиничный бизнес, и агропромышленный комплекс, и творческие мастерские. Думаю, что встреча в таком формате, с таким составом участников будет интересной и полезной и чиновникам, и представителям предпринимательского сообщества.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель председателя комитета по культуре и туризму ленинградской области, начальник департамента по туризму Ольга Голубева. Она призвала участников встречи развивать туристический потенциал и отметила, что создание коммуникационной и информационной площадки будет способствовать популяризации и продвижению туристических ресурсов Ленинградской области.

Также Ольга Леонидовна подчеркнула важность взаимодействия органов власти и предпринимателей в сфере туризма на территории Гатчинского района.

Начальник отдела координации туристической деятельности и развития туристической инфраструктуры комитета по культуре и туризму Ленинградской области Артем Шибаков рассказал о мерах поддержки со стороны комитета.

Так, в 2023 году Ленинградская область направит более 176 млн рублей на поддержку 25 туристических проектов. Будут созданы кемпинги и автокемпинги, полноценные пляжи, обустроены национальные маршруты.

О мерах поддержки, реализуемых комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области рассказал Вадим Аверин – директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Фонд предлагает бизнесу финансовую, консультационную и образовательную поддержку, а также обучение в сфере туристического и гостиничного дела.

Программу «Агротуризм» представил ведущий специалист Агентства по обеспечению деятельности АПК Ленинградской области Илья Багдада. В рамках этой программы выделяются гранты на развитие сельского туризма. В частности, на строительство или реконструкцию туристических объектов, на создание развлекательной инфраструктуры, на туристическое оборудование и благоустройство объектов сельского туризма.

В рамках биржи деловых контактов участники встречи выступили с краткими презентациями своих проектов, обменялись опытом, обсудили организацию экскурсий, кадровые вопросы и договорились о реализации совместных туристических программ.

В подтверждение большого потенциала Гатчинского района с точки зрения агротуризма в фойе местные крестьянско-фермерские хозяйства устроили дегустацию своей продукции. Гости мероприятия отдали должное разным сортам сыров, свежему творогу со сметаной и другим кисломолочным деликатесам.

Гатчинский промкомбинат представил свой знаменитый «бренд» – валяную обувь.