Пресечено нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения в Гатчинском районе
Прокуратурой области пресечено нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения в Гатчинском районе со стороны ООО «Леноблтранс», расположенного вблизи полигона в Новом Свете.
По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского проведена проверка исполнения требований земельного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами на территории Гатчинского района.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, установлено, что ООО «Леноблтранс» осуществляет деятельность по обращению с отходами на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения.
Ранее, на основании приказа Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 27.10.2021, организации предоставлена соответствующая лицензия. При этом должностными лицами лицензирующего органа при принятии решения о соответствии хозяйствующего субъекта лицензионным требованиям необоснованно не учтена невозможность осуществления заявленной деятельности, размещения необходимых для неё зданий, строений и сооружений с учётом целевого назначения земельного участка.
В связи с изложенным, прокуратурой области направлено заявление о признании ненормативного правового акта незаконным.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2023 приказ Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 27.10.2021 о представлении ООО «Леоблтранс» лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами признан недействующим с момента издания.
Кроме того, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление о запрете использования земельного участка ООО «Леноблтранс» не по целевому назначению, которое находится на рассмотрении в Гатчинском городском суде Ленинградской области.
В качестве мер по обеспечению иска судом наложен запрет на использование земельного участка.
Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокурора области.