Пресечено нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения в Гатчинском районе

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского проведена проверка исполнения требований земельного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами на территории Гатчинского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, установлено, что ООО «Леноблтранс» осуществляет деятельность по обращению с отходами на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее, на основании приказа Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 27.10.2021, организации предоставлена соответствующая лицензия. При этом должностными лицами лицензирующего органа при принятии решения о соответствии хозяйствующего субъекта лицензионным требованиям необоснованно не учтена невозможность осуществления заявленной деятельности, размещения необходимых для неё зданий, строений и сооружений с учётом целевого назначения земельного участка.

В связи с изложенным, прокуратурой области направлено заявление о признании ненормативного правового акта незаконным.

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2023 приказ Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 27.10.2021 о представлении ООО «Леоблтранс» лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами признан недействующим с момента издания.

Кроме того, ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление о запрете использования земельного участка ООО «Леноблтранс» не по целевому назначению, которое находится на рассмотрении в Гатчинском городском суде Ленинградской области.

В качестве мер по обеспечению иска судом наложен запрет на использование земельного участка.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокурора области.