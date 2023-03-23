Награды гатчинских пловцов

Сборные команды Гатчинского района представляли 36 спортсменов из Гатчинской ДЮСШ № 2, Коммунарской ДЮСШ и спортивной школы «Киви», прошедшие отбор на Первенствах Гатчинского района в феврале.

В программе Первенства среди юношей 13-14 лет, девушек 11-12 лет были три обязательные дистанции: 800 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание и 100 м по выбору. По итогам троеборья сформирована сборная команда Ленинградской области для участия во Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в середине мая. Право представлять Гатчинский район на Всероссийских соревнованиях получили: Галина Жалнина (Гатчинская ДЮСШ №2), Ольга Остренко (СШ «Киви»), Николай Лашков (Гатчинская ДЮСШ №2).

В эстафетном плавании команды Гатчинского района юношей 13-14 и девушек 11-12 лет шесть раз становились призёрами:

- на дистанции 4х50 баттерфляй - 3 место завоевали и юноши, и девушки;

- на дистанции 4х50 брасс - 2 место завоевали юноши;

- на дистанции 4х50 на спине – победу праздновали девушки, юноши завоевали бронзу;

- на дистанции 4х50 вольный стиль – еще одно первое место завоевали девушки.

По итогам Первенства среди юношей 15-16 и девушек 13-14 лет в неофициальном командном зачете сборная Гатчинского района занимает первую строчку по числу выигранных медалей: 27 (13 - золото, 8 - серебро, 6 - бронза).

Медальный зачёт пополнили индивидуальными наградами:

- Егор Титов (Гатчинская ДЮСШ №2: 3 золотые медали),

- Владислав Селищев (СШ «Киви»: 2 золота, 2 серебра),

- Иван Патрикеев (Гатчинская ДЮСШ №2: 2 золота, 1 серебро, 1 бронза),

- Тимур Меркульев (Гатчинская ДЮСШ №2: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза),

- Николай Остренко (СШ «Киви»: 1 золото, 1 бронза),

- Михаил Федорин (Гатчинская ДЮСШ №2: 2 серебра),

- Дарья Остренко (СШ «Киви», 1 золото),

- Анна Рога (Гатчинская ДЮСШ №2: 2 бронзы),

- Игорь Ромаш (Гатчинская ДЮСШ №2, 1 бронза).

В эстафетном плавании среди юношей 15-16 и девушек 13-14 лет сборные команды Гатчинского района неоднократно становились победителями соревнований:

- на дистанции 4х100 комбинированно - 1 место юноши, 3 место девушки;

- на дистанции 4х100 вольным стилем - 1 место юноши, 2 место девушки;

- на дистанции 4х100 комплексное плавание смешанно - 1 место.

Поздравляем победителей и призеров, их тренеров и родных с призовыми местами и личными рекордами. Благодарим за ежедневный кропотливый труд на спортивной арене Гатчинского района и пример активной жизненной позиции для сверстников.

Наталья Короткова