ОДК-Сервис начал ремонт «наземных» двигателей для газоперекачивающих агрегатов в Гатчине

В текущем году планируется отремонтировать два двигателя ПС-90ГП-2. После выхода на производственные мощности в 2027 году, пропускная способность предприятия составит 30 единиц в год для двигателя Д-30ЭУ и 120 единиц в год для двигателя ПС-90ГП-2.

Вопросы ремонта приводных газотурбинных двигателей Д-30ЭУ и ПС-90ГП-2 на производственных мощностях предприятия стали темой выездного совещания главы департамента «Газпрома» Сергея Скрынникова в ОДК-Сервис. Программа визита включила посещение производственной площадки №3 с осмотром цехов, в том числе цеха по ремонту и сервисному обслуживанию наземных газотурбинных двигателей. Также были обсуждены вопросы обеспечения потребностей ПАО «Газпром» по объемам ремонтов со стороны АО «ОДК-Сервис».

«Ремонт приводных газотурбинных двигателей для предприятия является одним из ключевых направлений развития. Производственные мощности ОДК-Сервис и высокий профессиональный уровень специалистов позволяют успешно вести сотрудничество с ПАО «Газпром». Сегодня мы прикладываем все необходимые усилия, чтобы расширить собственную производственную базу для масштабной работы с приводными газотурбинными двигателями», - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сервис Дмитрий Виноградов.

Сейчас в ОДК-Сервис продолжается локализация ремонта приводных газотурбинных двигателей на производственной площадке в Гатчине. В этом году планируется запуск линии конечной сборки, дооснащение производства технологическим оборудованием и модернизация имеющегося оборудования. Идет разработка проектно-сметной документации на строительство испытательного комплекса для двигателей типа ПС-90ГП общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

АО «ОДК-Сервис» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) специализируется на ремонте самолетных, вертолетных и газотурбинных двигателей для нужд Минобороны, Газпрома и гражданских авиакомпаний. Предприятие имеет три филиала: «Челябинск» (Челябинская область), «Ейск» (Краснодарский край), «Арамиль» (Свердловская область).