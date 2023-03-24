7 вакансий для мам

Как поясняют специалисты службы занятости, на специализированных ярмарках вакансий для женщин, имеющих детей до 18 лет, работодатели рассматривают соискателей все-таки не по гендерному признаку, а по профессиональным качествам. Тем не менее, женщины чаще сталкиваются с необходимостью совмещать работу и семью, многие специально ищут вакансии со сменным, свободным графиком или неполным рабочим днем.

17 марта в Гатчинском филиале Центра занятости населения состоялись гарантированные собеседования для семи человек. Наиболее интересны были вакантные рабочие места билетного контролера-кассира на железнодорожном транспорте в СЗППК и контролера систем вентиляции в ООО «ВЕНТПРОФ СЗ». Женщины взяли время для принятия решения.