В Гатчине стартует чемпионат по профмастерству «Профессионалы»

Площадками конкурсных испытаний станут 16 образовательных организаций региона, на которых юные мастера продемонстрируют свои навыки и умения по 46 компетенциям. В программе – научно-практические конференции, деловая программа, круглый стол и многое другое. По результатам насыщенных дней чемпионата будут определены победители, из числа которых сформируют региональную сборную для представления Ленинградской области на соревнованиях отборочного этапа.

Ключевые мероприятия чемпиона пройдут на площадке Государственного института экономики, финансов, права и технологий. 28 марта в 11:00 пройдет цикл научно-практических конференций для участников, мастеров, педагогов и студентов.