Пусть в вашу честь звучат аплодисменты

Глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко тепло поздравил гостей праздника с профессиональным праздником - от себя лично и от главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим. Он поблагодарил всех, кого объединяет широкое понятие «работник культуры» – музыкантов и художников, актеров и режиссеров, педагогов детских школ искусств, хореографов, музейных работников и библиотекарей, руководителей учреждений культуры и творческих коллективов, ведь каждый из них свой вносит неоценимый вклад в накопление, сохранение и популяризацию наших нерушимых ценностей и культурного наследия.

- У нас в Гатчинском районе 73 нации и народности, традиции и достижения каждой из них, переплетаясь, создают уникальную культуру нашей гатчинской земли и великой нашей Родины. У вас тяжелая работа, вы выполняете благородную миссию - сохраняете и передаете людям культурные ценности. Я очень благодарен вам за ваш труд, низкий вам поклон! - сказал Виталий Филоненко.

В этом году около десятка творческих коллективов Гатчины и района, известных, любимых, с яркой историей - отмечают юбилеи. Значит, гатчинцев ждут новые интересные события.

Со сцены прозвучали поздравления от председателя комитета по культуре и туризму Гатчинского района Марии Титовой.

- В культуре работают люди по призванию: недостаточно просто получить образование - надо быть исключительно преданным своей профессии, творить и дарить людям радость. Наши дети с нетерпением ждут нас дома, когда мы работаем и в праздники, и в выходные дни. Очень хочется пожелать в этот день, чтобы всех нас обязательно поддерживали наши близкие, чтобы наши мечты сбывались, а планы реализовывались, - обратилась к коллегам Мария Титова.

Церемония награждения была масштабной. Практически каждый сидящий в зале был отмечен наградой и, поднимаясь на сцену, заслужил свою порцию аплодисментов от коллег.

Первыми почетными грамотами и благодарностями были отмечены заслуги лучших представителей сферы культуры. Всем коллективам учреждений культуры Гатчинского района в лице директоров организаций за проделанную в течение года работу, за профессионализм, за высокий уровень организации мероприятий были вручены благодарственные письма.

Участники праздника дарили друг другу творческие подарки – на сцене, а после торжественной части - в фойе ДК. Лучшие коллективы и исполнители порадовали яркими хореографическими номерами и задорными песнями.





Татьяна Можаева