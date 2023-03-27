Встреча со счастливым учителем!

Участниками встречи стали выпускники базовой школы и колледжа, их родители, дедушки, бабушки, коллеги и, конечно, студенты - будущие учителя начальных классов. Вела «Диалог с учителем» преподаватель иностранного языка Екатерина Иванова, тоже выпускница колледжа.

Марина Викентьевна работает в базовой школе с 1994 года – почти 30 лет, она руководитель методического объединения, имеет педагогический стаж 40 лет. В этом году у нее ожидается 10-й выпуск.

Слушая Марину Викентьевну, профессионала и просто человека, который много лет назад сделал правильный выбор и по сей день любит свою работу, веришь, что она счастливый человек.

Диалог получился легкий, непринужденный: вопросы прямые, а ответы откровенные. Учителем решила стать «по зову души, с детства играя в школу, очень любила проверять тетради». Окончила Гатчинскую школу №1. Легко поступила в педучилище и легко училась. Воспоминания о студенческой жизни только яркие и позитивные: новые знакомства, встречи, впечатления. Педагогический институт окончила в Череповце, так делали тогда многие выпускники педучилища. По распределению три года отработала в школе в Кировске и вернулась в Гатчину «устраивать личную жизнь».

Как сохранила баланс между семейной жизнью и педагогической деятельностью? Повезло: муж ее понял, принял и помогал. В Гатчине работала в школе №9. Классы тогда были большие - 37-42 человека, но на качестве образования и насыщенности внеурочной деятельности это не сказывалось. По мнению Марины Викентьевны, дети советского периода от современных детей мало отличаются. Отличаются родители, которые теперь с большими амбициями и считают возможным учить учителей.

О том, как Марина Викентьевна попала в базовую школу, рассказал директор колледжа 1984-2013 годов, ветеран педагогического труда, Почетный гражданин города Гатчины, Заслуженный учитель РФ Виктор Михайлович Паршиков.

- Из характеристики на М.В. Рациборскую: «Умная, добрая, любящая детей, справедливая, отзывчивая, в меру требовательная, с чувством юмора…» Как такую не взять в базовую школу?! Я рад, что по инициативе Совета ветеранов в Год педагога и наставника в педагогическом колледже возродилась традиция представления творческих педагогов. Предлагаю каждый год к дню рождения колледжа рассказывать о наших заслуженных педагогах и наставниках разных поколений, - сказал Виктор Михайлович.

Конечно, Марина Викентьевна много знает о том, как интересно организовать досуг. Ну, разве можно забыть, как десять лет всем классом ездили в оздоровительный лагерь в Одессу?! Это было здорово!

Марину Викентьевну тепло приветствовали заместитель директора по базовой школе Е.В. Ефимова, выпускники разных лет. И то, что в своих учеников она вкладывает душу, не вызывает сомнения, иначе не появились бы на свет такие искренние слова.

Сейчас она терпеливый, чуткий, опытный педагог-наставник для гатчинских студентов, ведет практику.

– Хорошо, когда передаешь опыт заинтересованным, ориентированным на профессию студентам. Таким хочется передать как можно больше! – призналась Марина Викентьевна, обращаясь к залу.

Отвечая на вопрос о профессиональном выгорании, она отметила, что у всех бывают проблемы, но «у школьного порога оставляй все горести свои». Поэтому очень важно, чтобы рядом были родные, которые тебя поддерживают.

– Легким путь в педагогическую профессию не будет, это надо понимать. Зато он интересен, заставляет развиваться, сводит с разными людьми, с которыми тоже надо научиться общаться. Профессия – это здорово! А все же главное - личная жизнь. Пусть ваши семьи поддерживают вас в освоении одной из лучших в мире профессий! – пожелала Марина Викентьевна молодым и будущим педагогам.

Эта встреча еще раз подтвердила: педагог – не звание, педагог – призвание.





Татьяна Можаева