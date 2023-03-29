Алексей Михайлов: «Не стесняюсь искать спонсоров для юных спортсменов»

- Я очень люблю свою работу, мне нравится тренировочный процесс, принимать участие в соревнованиях со своими учениками и побеждать. К сожалению, работа тренера - это не только тренировать детей и побеждать, но и находить средства для достижения поставленных целей и побед, и я этого не стесняюсь. Таковы реалии, спорт держится на энтузиастах вроде меня и не только.

Ищу спонсоров для популяризации дзюдо и самбо, для вовлечения мальчишек и девчонок к занятиям спортом в городе Гатчине, для покупки спортивного инвентаря и экипировки обучающимся, для поездок на соревнования и сборы, а также для поддержки одаренных спортсменов, как, например, Лидия Улитина и Ксения Копачева.

Спонсор – это человек или организация, которая выделяет средства на проект или вид деятельности, осуществляемый другим человеком или организацией.

Тренер и команда готовы к любой спонсорской помощи:

Уровень 1. Дар/Пожертвование – частное лицо или организация выделяет средства на определенную цель. По сути, это не накладывает на спортсмена никаких обязательств, кроме естественной благодарности, выраженной в виде письма или публичного признания. Мы не забываем благодарить всех, кто нам помог!

Уровень 2. Торговое спонсорство – местный магазин или компания обеспечивают атлета экипировкой/снаряжением, бесплатно или со скидкой.

Уровень 3. Любительское спонсорство – экипировка/снаряжение бесплатно или со скидкой плюс в какой-то мере компенсация расходов на поездки и соревнования.

Уровень 4. Профессиональное спонсорство – экипировка, покрытие расходов плюс дополнительная плата.

Мы - тренер и спортсмены (команда) - понимаем, что значит быть спонсируемым:

1. Хорошо и искренне отзываться о компании и ее продуктах.

2. Упоминать о нашем сотрудничестве при общении с прессой.

3. Упорно тренироваться и множить свои спортивные достижения.

4. Участвовать в акциях компании онлайн и офлайн.

5. Афишировать компанию, размещая ее логотип на своей экипировке, странице в соцсетях и т.д.

6. Присутствовать на мероприятиях, организованных компанией.

7. Публиковать увлекательные спортивные новости и статусы в соцсетях, добавляя к ним логотип спонсора и ссылку на сайт спонсора.

Сегодня мы добились определенных успехов с точки зрения сотрудничества со спонсорами и считаем, что это большой шаг вперед к взаимному успеху. Так, например, за высокие спортивные результаты, показанные на соревнованиях по дзюдо различного уровня (муниципальные, областные, региональные и всероссийские) гатчинским спортсменкам Лидии Улитиной и Ксении Копачевой петербургская компания выделила гранд в размере 800 евро на приобретение профессионального кимоно IPPON GEAR по два комплекта каждой, а так же финансирование одного из этапов турнира детской лини дзюдо LOKO JUDO. Также спонсор (частное лицо) из г. Гатчины выделил 50.000 рублей для участия Лидии Улитиной и Ксении Копачевой в учебно- тренировочном сборе по дзюдо в летний период в Кабардино-Балкарии.

Я, как тренер очень признателен и благодарен нашим спонсорам за активное участие и вклад в наших талантливых и перспективных спортсменок. В нашей секции есть дети-сироты, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которым в силу своих возможностей мы стараемся и хотим помочь, а также подающие надежды новые звездочки Гатчинского дзюдо.

Мы будем рады новым спонсорам, частным лицам, компаниям, организациям, которые готовы оказать помощь в реализации наших идей.

По вопросам спонсорства вы можете связаться с тренером по дзюдо и самбо Алексеем Сергеевичем Михайловым через социальные сети или по электронной почте: shashkin2002@inbox.ru или по телефону: +7-911-260-10-10.