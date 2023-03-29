Область отдает дань памяти партизанам Великой Отечественной

В этот день 81 год назад город принял более 50 тонн груза в 223 подводах. Провиант был собран партизанами и жителями Псковской и Новгородской областей.

«Лужская земля явила героические, бессмертные примеры того, как надо себя вести людям в годы войны. Здесь в июле-августе 1942 года ополченцы сдерживали фашистов. Они продержались 41 день. Местами потери составили до 90%. Потом фашисты прорвали оборону, началась блокада Ленинграда. Но ни одного дня фашисты спокойно не чувствовали себя на Лужской земле – не зря это место называли партизанский край. Здесь было организовано партизанское движение. Зная про голод в Ленинграде, партизаны собирали все, что осталось, и отправляли в город, и сформировали обоз. Он был первый, но не последний. Фашисты жестоко отомстили, провели несколько мощнейших карательных операций. Но партизанское движение снова и снова здесь возрождалось. Это героическая страница истории Великой Отечественной войны. То, что сделали наши деды, — подлинный пример настоящего народного единения», — прокомментировал Александр Дрозденко на торжественно-траурном митинге у мемориала Партизанская Слава, посвященном встрече реконструированного обоза.

Авторы символической реконструкции воссоздали маршрут продовольственного обоза, в состав которого вошли 10 подвод, запряженных тяжеловозами и груженных мешками с провизией. Они прошли по лесной дороге и прибыли к памятнику Партизанской Славы города Луга. Над проектом работали профессиональные реконструкторы. Кроме самого обоза, воссозданы одежда и оружие времен Великой Отечественной войны, в том числе, пулемет.

В администрации Луги этому событию посвятили выставку «Партизанский край», подготовленную при поддержке Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина».