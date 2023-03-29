Сотрудники МЧС почтили память героев-подпольщиков в Гатчине
Сегодня, 29 марта, исполняется 82 года со дня начала партизанского движения на оккупированной врагом территории СССР.
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В этот День по всей России проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны и мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.
В этот день сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району провели торжественное мероприятие совместно с учениками школы №11 у памятника комсомольцам-подпольщикам в парке Сильвия.
Такие мероприятия помогают хранить память о героях тех лет. Сегодня мы так же выражаем слова глубокой признательности ныне живущим участникам Великой Отечественной войны, нашим уважаемым ветеранам. Благодарные потомки никогда не забудут вашего священного подвига во имя Родины. Ваше мужество, стойкость, сила духа и героизм всегда будут служить для новых поколений россиян ярким примером патриотизма и верности своей стране.
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