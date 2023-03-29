Вас ждут на «Гатчинских ассамблеях»!

Это будут девятые «Гатчинские ассамблеи» - масштабное мероприятие, одно из самых крупных в Ленинградской области. В этом году на фестивале ожидается 1500 участников из Ленинградской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, Карелии и Республики Беларусь.

Для феерических выступлений в ФОК «Арена» установят большую сцену с танцевальным покрытием и профессиональное медийное сопровождение

В этом году, по многочисленным просьбам, в отдельную дисциплину выделена современная хореография. Также будут представлены такие направления, как танцевальное шоу, эстрадный танец, народные танцы, бальные танцы, стрит-шоу, шоу барабанщиц. Специально для начинающих коллективов на фестивале есть отдельная категория «B».

Конкурсные просмотры пройдут практически нон-стоп: 1 апреля с 11 по 19 часов выступят танцоры категории «В», 2 апреля с 9 до 17 часов – танцоры категории «А». Билеты можно купить на входе в ФОК «Арена» заранее или в дни фестиваля, открыта электронная продажа. Можно прийти в любое удобное время в течение дня и насладиться праздником танца. Места хватит всем.

Впервые обновляется формат гала-концерта. Теперь это еще и дополнительный тур - суперфинал. На «Гатчинских ассамблеях» он имеет специальное название – «Гала-концерт Чемпионов». В него попадут лучшие коллективы, которые наберут максимальное количество баллов в течение конкурсного дня. Это коллективы, выступающие в категории «А», сильнейшие из сильнейших. Супер-финалисты поборются за главный приз Гран-при в размере 100 000 рублей! Это будет захватывающе!

Зрителей ждет не только выступление творческих коллективов, но и их оценка в живом формате. Все желающие могут найти своего любимца и поддержать его.

Соревновательный опыт и оценка профессионального жюри, безусловно, полезны для всех любителей танца - и участников фестиваля, и зрителей. Чтобы постановки получили достойную оценку, в состав жюри вошли ведущие специалисты нашего региона из всех танцевальных направлений, которые заявлены в конкурсе. Мощный судейский состав обеспечит абсолютно объективную оценку.

Конкурс проходит при поддержке администрации Гатчинского района, Гатчинского городского Дома культуры и танцевального спортивного клуба «Эльдорадо».

Приглашаем на конкурсные просмотры и «Гала-концерт Чемпионов» Международного фестиваля-конкурса танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» 1 и 2 апреля в ФОК «Арена»: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, 14а. Начало «Гала-концерт Чемпионов» - 2 апреля в 19 часов.