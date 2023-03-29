Жителей Гатчины приглашают на публичные слушания

Первые три вопроса касались назначения публичных слушаний – то есть принять участие в их обсуждении смогут все желающие жители Гатчины.

Первый вопрос – о проекте решения о внесении изменений в Устав МО «Город Гатчина». Как отметила и.о. председателя комитета юридического обеспечения Ирина Кузнецова, необходимость внесения изменений в Устав города продиктована изменениями в федеральном и областном законодательстве.

Так, статья 21 Устава Гатчины пополниться новым пунктом, согласно которому полномочия депутаты могут быть прекращены досрочно решением совета депутатов в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях совета депутата в течение шести месяцев подряд. В новой редакции изложены статьи по голосованию за отзыв депутата или главы муниципального образования.

В связи с упразднением муниципальной избирательной комиссии ее полномочия передаются территориальной избирательной комиссии.

Депутаты назначили публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав МО «Город Гатчина» на 27 апреля, 16.00. Место проведения – г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, кабинет 40. Граждане, желающие принять в них участие, должны сообщить о своем намерении в Совет депутатов по электронной почте sovet-gatchina@yandex.ru 25-26 апреля с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства.

Председатель комитета финансов Любовь Орехова представила депутатам проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Город Гатчина» за 2022 год и назначении публичных слушаний.

Бюджет города Гатчины на 2022 год был утвержден 1 декабря 2021 года, но мере исполнения 4 раза в него вносили изменения и дополнения. В итоге за отчетный период его доходная часть была увеличена на 315 млн рублей и исполнена в сумме 1510 млн рублей. По расходам бюджет города исполнен в сумме 1561 млн рублей, дефицит составил 51 млн рублей.

Как отметила Любовь Ивановна, в структуре бюджета ровно половина приходится на налоговые и неналоговые доходы, и вторая половина – на безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Узнать подробнее об исполнении бюджета жители города смогут на публичных слушаниях, которые состоятся 18 апреля в 17.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, кабинет 40.

Проект решения о назначении публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического развития МО «Город Гатчина» до 2035 года представила заместитель главы администрации по экономике Галина Никифорова. Она рассказала, что разработкой программного документа занималось ООО «Инвестиции», которое выиграло конкурс. На первом этапе разработчики произвели оценку текущей ситуации. После чего проанализировали возможные сценарии развития города и подготовили итоговый документ. Он был детально изучен всем структурными подразделениями администрации, после чего в конце 2022 года был подписан акт приемки работы.

Цель стратегии социально-экономического развития МО «Город Гатчина» до 2035 года – стабильное повышение качества жизни горожан. За счет каких мероприятий предполагается этого добиться, желающие граждане смогут услышать на публичных слушаниях, который назначены на 20 апреля, 15.00. Место проведения – г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, кабинет 40. Граждане, желающие принять в них участие, должны сообщить о своем намерении по электронной почте econradm@mail.ru c 5 по 19 апреля с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства. По этому же адресу электронной почты можно направить свои пожелания и предложения.

Текст разработанной стратегии социально-экономического развития Гатчины до 2025 года с 30 марта будет доступен для ознакомления в электронном виде на официальных сайтах МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района, а также в печатном виде в совете депутатов города Гатчины (ул. Киргетова, д. 1, кабинет 11) и в администрации Гатчинского района (ул. К. Маркса, д. 44, кабинет 36) в будние дни с 9 до 17 часов.

Депутаты внесли изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в наемных домах коммерческого использования муниципального образования «Город Гатчина».

На два объекта пополнился прогнозный план приватизации имущества Гатчины на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. Это принадлежащие муниципалитету 2/3 доли в жилом доме и 18/43 в двухкомнатной квартире, реализация которых позволит сособственникам в порядке преимущественного права приобрести муниципальное имущество, а городу пополнить бюджет.

Елена Суралёва