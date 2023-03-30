Дворцовый парк в Гатчине закрывается на просушку!
С 3 по 28 апреля 2023 года Дворцовый парк Гатчинского дворца закрывается на просушку! Во время закрытия парка садово-парковая служба музея-заповедника «Гатчина» готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.
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О том, что такое просушка и как её проводят специалисты Дворцового парка, рассказывает Александр Николаевич Мезенко, заместитель директора по садово-парковому хозяйству музея-заповедника «Гатчина».
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