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Дворцовый парк в Гатчине закрывается на просушку!

С 3 по 28 апреля 2023 года Дворцовый парк Гатчинского дворца закрывается на просушку! Во время закрытия парка садово-парковая служба музея-заповедника «Гатчина» готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.

Рубрики:  Общество

О том, что такое просушка и как её проводят специалисты Дворцового парка, рассказывает Александр Николаевич Мезенко, заместитель директора по садово-парковому хозяйству музея-заповедника «Гатчина».