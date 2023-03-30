Награды гатчинских пловцов

В соревнованиях приняли участие 320 пловцов из 10 субъектов Российской Федерации. В состав сборной Ленинградской области вошли 27 спортсменов, из числа которых 13 представляли спортивные школы Гатчинского района – Гатчинскую ДЮСШ № 2, Коммунаровскую ДЮСШ и СШ «Киви».

Гатчинские пловцы показали отличные результаты, пополнив копилку Ленинградской области медалями разного достоинства.

Больше всего медалей в копилку сборной принесла Евгения Павлова (СШ «КИВИ», тренер Н.А. Короткова). Она завоевала 11 медалей - 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую как в личном зачете, так и в составе команды в эстафетном заплыве.

Четыре медали, три из которых золотые и одна бронзовая, – на счету Майи Галкиной (Коммунарская ДЮСШ, тренер Ю.В. Голодников).

Корнелиу Андреев (Коммунарская ДЮСШ, тренер Ю.В. Голодников) завоевал три медали – две серебряные и одну бронзовую.

Три медали – серебро и две бронзы – на счету Полины Ивановой (Гатчинская ДЮСШ № 2, тренеры Т.А. Александрова, О.С. Глухих).

Две бронзовых медали завоевал Степан Смекалов (СШ «КИВИ», тренер Н.А. Короткова).

Серебряную медаль добавил в актив региона Тимофей Тулкин (СШ «КИВИ», тренер В.В. Белоусов). Бронзовая медаль на счету Татьяны Максимовой (Коммунарская ДЮСШ, тренер Ю.В. Голодников).

Егор Титов (Гатчинская ДЮСШ № 2, тренеры Т.А. Александрова, О.С. Глухих) завоевал бронзу в составе мужского квартета в эстафетном плавании.

Успешно отработали на турнире судьи Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области. Их четырехдневное судейство получило максимально высокую оценку - 5 баллов. Поздравляем с успешной работой и профессиональным подходом: Наталью Короткову, рефери женских видов программы и Татьяну Александрову, заместителя главного секретаря.