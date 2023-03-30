От Великого поста к радости Пасхи: Православный календарь на апрель 2023 года

Начинается он важным днем - субботой, обозначенной в церковном календаре как "Похвала Богородицы, или Суббота Акафиста", а заканчивается воскресеньем в честь святых жен-мироносиц, называемым еще православным Днем женщин. А между двумя этими датам располагаются противоположные по смыслу и настроению, но одинаково важные события. Покаянный Великий пост, полная трагизма Страстная неделя (10-15 апреля), радостный день Воскресения Христова, Пасхи (16 апреля), Светлая неделя (16-22 апреля), день поминовения усопших - Радоница (25 апреля). Все эти периоды церковного календаря требуют подготовки, поэтому "РГ" публикует церковный календарь апреля 2023 года, где мы объясняем суть происходящего.

1 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста. Греческое слово акафист означает хвалебный молитвенный гимн, который поют или читают только стоя, не садясь, в знак глубочайшего благоговения к тому, в чью честь создана эта богослужебная поэзия. На практике, в церкви и в молитвословах слово акафист часто поясняют его церковнославянским переводом - "неседален". Акафисты бывают посвящены Спасителю, Богородице и Ее иконам, святым. Первый акафист, который часто называют Великим Акафистом, был написан как раз в честь Богородицы, и произошло это не позже 625 года. Обычно акафисты предназначены для домашней молитвы, но раз в году, на пятой неделе Великого поста, Акафист Пресвятой Богородице звучит и в храмах.

Происходит это в пятницу вечером, накануне так называемой Субботы Акафиста - ведь день в Церкви начинается с вечера дня предыдущего. Отсюда второе название пятой субботы Великого поста - Похвала Пресвятой Богородице, ведь читаемый гимн - молитва благодарственная, а не просительная. Святые отцы Церкви считают, что в этом особая ценность акафистов - в них мы ничего не просим у Бога, Божьей Матери и святых, а только "воздаем им хвалу и благодарность". Акафисты - очень популярный вид домашней молитвы, их любят, читая в разных жизненных ситуациях акафисты Иисусу Христу, Богородице, специальные акафисты перед иконами Божией Матери, акафисты своим святым покровителям, все это обычная практика. Но раз в год верующие всеми силами стараются попасть именно на общецерковное чтение Акафиста Пресвятой Богородице, настолько возвышенно и прекрасно это событие. Стихи древнего молитвенного гимна, повторюсь, звучат в храмах накануне Субботы Акафиста, то есть вечером в пятницу.

3 апреля, понедельник. День памяти преподобного Серафима Вырицкого, в миру Василия Николаевича Муравьева (1866-1949 гг.). Выходец из крестьян, человек деятельный и образованный, к 1917 году Василий Николаевич Муравьев был уже купцом 2-й гильдии, действительным членом Общества по распространению коммерческих знаний в России, владельцем крупного капитала. Но в отличие от многих людей своего круга с началом Февральской революции Муравьев не переводит свои деньги за границу, а все до копейки раздает нуждающимся, жертвует Александро-Невской лавре и монастырям, а сам принимает монашеский постриг. А дальше - подвиг служения людям в самые трагичные годы России. Гражданская война, воинственный атеизм с его арестами и расстрелами духовенства, Великая Отечественная, которую ставший уже схимонахом тяжело больной батюшка Серафим встретил в Вырице. Сюда, в Вырицу, к старцу Серафиму Вырицкому, провидцу и чудотворцу, после войны съезжались обездоленные со всей страны.

7 апреля, пятница. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник в честь благой вести, которую Архангел Гавриил принес Богородице. Благой вести о том, что она станет Божией Матерью. Обращение Архангела Гавриила к Деве Марии: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами", - легло в основу молитвы. Христиане всего мира каждый день не раз повторяют слова этой благой вести. Православные в молитве "Богородице Дево, радуйся...", католики - в Ave Maria ("Радуйся, Мария"). Благовещение настолько великий праздник, что в этот день "девица косу не плетет, и птица гнезда не вьет". Пост отменяется.

8 апреля, суббота. Лазарева суббота. Праздник установлен в честь воскрешения Христом его друга Лазаря, который "четыре дня как умер и уже смердел". В мировой культуре этот евангельский сюжет так и называют "Воскрешение четырехдневного Лазаря". Праздник отмечают за неделю до Пасхи, чтобы напомнить нам: по Своей божественной природе Иисус Христос был не подвластен смерти - Он был сильнее ее. Всего через пять дней, в Страстную пятницу в храмах будут говорить уже о том, как Сам Иисус Христос испустил Дух при распятии, о смерти, принятой Богочеловеком на Кресте. Такое календарное сближение двух событий - воскрешение Христом четырехдневного Лазаря и крестная смерть Самого Христа - должно подчеркнуть крайне важное: смерть Спасителя была Его добровольной жертвой. Сын Божий добровольно прошел весь путь человека до конца - вплоть до нашей человеческой смертности. И сделал Он это из любви к нам, людям. Но приняв смерть как человек, по Своей божественной природе Иисус Христос ее победил, и этот праздник победы над смертью мы празднуем в день Светлого Воскресения Христова, на Пасху. В Лазареву субботу отменяется пост, на праздничном столе появляется рыба, а наши предки подавали и икру: ведь икринка - это зародыш будущей жизни, а смерть в православии - это не конец, не финал, а рождение в жизнь вечную.

9 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. Праздник установлен в память о том, как Иисус за шесть дней до иудейской Пасхи триумфально въезжал в столицу Иудеи. Иисус избрал для входа в Иерусалим осла - символ мира на Востоке, показывая, что Он пришел к людям не как завоеватель. Народ встречал Иисуса ликованием, приветствуя его пальмовыми ветвями. Пройдет всего несколько дней, и та же толпа будет требовать от Пилата, указывая на Христа: "Распни Его!" Через несколько дней произойдет другое шествие, шествие Христа на Голгофу. И именно это - вступление Господа на путь крестных страданий - вспоминают на Вербное воскресенье в храмах. В России не растут пальмы, поэтому на утреннюю службу в Вербное воскресенье люди приходят с ветками расцветающей вербы. Пост в Вербное воскресенье отменяется.

10 апреля, понедельник - 15 апреля, суббота. Страстная неделя. Страстная седмица, как принято говорить в Церкви, "седмица" - это церковнославянский перевод слова "неделя". А "страсть" на церковнославянском - это "страдание". На Страстной неделе Церковь вспоминает "страсти Христовы" - духовные и физические страдания Христа в последние дни, часы и минуты Его земной жизни. В храмах на Страстной неделе говорят о молитве Христа в Гефсиманском саду, предательстве Иуды, неверности учеников Христа - апостолов, о неправедном суде над Спасителем, Его осуждении, о дороге с Крестом на Голгофу, распятии, крестной смерти и погребении. Каждый из дней Страстной недели получил название Великий. С понедельника по четверг Страстной седмицы принято убирать дом к Пасхе, красить яйца, печь куличи, которые освящают в Великую субботу. Но, занимаясь приготовлениями к встрече Пасхи, надо помнить: главное - наша внутренняя подготовка к встрече Христа, поэтому так важно на Страстной неделе прийти в храм, исповедаться и причаститься. Верующие стараются причаститься в Чистый четверг.

10 апреля, понедельник. Великий понедельник. На богослужении вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня - как образ человека, погибающего в нераскаянии.

11 апреля, вторник. Великий вторник. В храмах звучат притчи Иисуса Христа, в том числе о Страшном Суде.

12 апреля, среда. Великая среда. В церквях вспоминают женщину, помазавшую ноги Христа драгоценным миром и этим приготовившую Его к погребению.

13 апреля, четверг. Великий четверг, Чистый четверг. В храмах говорят о Тайной Вечери, на которой Господь установил Таинство Евхаристии, в тот же вечер Иуда предал Христа. Вечером, за богослужением, читаются двенадцать евангельских отрывков, рассказывающих о страданиях и Крестной смерти Христа, и верующие в это время стоят с зажженными свечами. День памяти святителя Иннокентия, митр. Московского (1879).

14 апреля, пятница. Страстная пятница. Самый скорбный день года. В Великую пятницу Церковь вспоминает неправедный суд и осуждение Христа, Его распятие и смерть на Кресте. На вечерне, то есть в третий час пятницы, в час смерти Христа, из алтаря на середину храма выносится плащаница, изображающая положение Спасителя во гроб. До выноса плащаницы в этот день ничего не едят, Страстная пятница - день самого строгого поста в году.

15 апреля, суббота. Великая суббота. День скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал "во гробе", в храмах поют "Да молчит всякая плоть". Мы вспоминаем погребение Христа и сошествие Христа в ад. В субботу в Иерусалиме нисходит святой огонь. На Литургии в Великую субботу происходит переоблачение священников из черных одежд в светлые, что символизирует победу Христа над смертью.

16 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение, Пасха. Величайший христианский праздник, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный Иисус добровольно, из любви к нам, людям, отдает Себя на крестную смерть. Так происходит искупление человечества от власти смерти. Пасхальная служба совершается в ночь с субботы на воскресенье. Со дня Пасхи и до ее отдания на сороковой день звучат слова "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!", которыми мы исповедуем свою веру в Воскресение.

17 апреля, понедельник - 22 апреля, суббота. Светлая неделя (седмица). Неделя, следующая за днем Пасхи, называется Светлой - в честь радости Воскресения Христа (в Церкви говорят "Воскресения Христова"). Во время всей Светлой недели в храме не закрываются Царские врата - двустворчатые двери, находящиеся посредине иконостаса и ведущие в алтарь. Слово "врата" употребляется здесь для того, чтобы подчеркнуть их особую функцию. А царскими эти врата называются так потому, что через них, во время совершения Божественной литургии, выносятся Святые Дары, то есть хлеб и вино, освященные и преложенные в Тело и Кровь Христовы во время совершения литургии. Святые Дары верующие принимают во время Таинства Причащения. Открытые Царские символизируют то, что Иисус Христос пришел и открыл нам врата рая. Пост отменяется.

23 апреля, воскресенье. Антипасха (т.е. "вместо Пасхи"), или Фомино воскресенье. В субботу вечером, на всенощном бдении закрываются Царские врата. В этот день в храмах читается Евангелие о том, как Фома сказал: "Пока не вложу руки в ребра и в раны, то и не поверю, что Он вернулся". Начинаются венчания, их не совершали с Великого поста.

25 апреля, вторник. Радоница. Поминовение усопших. Всю Светлую неделю не положено поминать усопших, не ходят на кладбище, не совершаются панихиды - особые молебны за умерших. Для поминовения усопших установлен специальный день - Радоница.

30 апреля, воскресенье. Неделя святых жен-мироносиц. День в честь учениц Христа, чья вера и преданность была так велика, что они не оставили Христа даже при Его распятии, когда почти все апостолы в смятении разбежались. Праздник православных женщин.

Мария Городова

«Российская газета» https://rg.ru/2023/03/27/pravoslavnyj-kalendar-na-aprel-2023-goda.html





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