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С 3 по 28 апреля Дворцовый парк Гатчинского дворца закрывается на просушку

Во время закрытия парка садово-парковая служба музея-заповедника «Гатчина» готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.

Рубрики:  Общество

Напоминаем, что с 29 апреля в обновленном парке начинают действовать новые правила посещения. Вход в Дворцовый парк становится платным: стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей. Подробности - https://gatchinapalace.ru/park/


Фото Ольги Фирсовой