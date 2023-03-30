С 3 по 28 апреля Дворцовый парк Гатчинского дворца закрывается на просушку
Во время закрытия парка садово-парковая служба музея-заповедника «Гатчина» готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.
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Напоминаем, что с 29 апреля в обновленном парке начинают действовать новые правила посещения. Вход в Дворцовый парк становится платным: стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей. Подробности - https://gatchinapalace.ru/park/
Фото Ольги Фирсовой
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