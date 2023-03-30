Волонтёр Вера Бондарева: «Дарить добро просто, если у вас есть сердце»

«Дарю добро»

Детский приют в гатчинском реабилитационном центре для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Дарина» – это место, где дожидаются решения своей судьбы десятки ребят самых разных возрастов.

Иногда это ожидание затягивается не на один год. Это может происходить по разным причинам: непутёвые родители никак не могут наладить собственную жизнь, или дети просто стали им в тягость, или речь идёт о поиске приёмных родителей. А жизнь идёт, иногда проходя мимо...

У центра «Дарина» – замечательная репутация: ребята в приюте накормлены и согреты. С ними занимаются прекрасные педагоги. Те, кто постарше, учатся в гатчинских школах. Все дети находятся под чутким и внимательным присмотром психологов и медиков.

И всё у них вроде бы хорошо, вот только не хватает по-настоящему домашней атмосферы, элементарных знаний о жизни в обществе. Не хватает ощущения жизни, которая проходит за стенами приюта или школы...

Это заметила и не смогла пройти мимо Вера Бондарева — куратор проекта «Дарю добро» гатчинской Школы третьего возраста. Вот уже несколько лет подряд она вместе со своими коллегами, другими волонтерами, приходит в детский приют центра «Дарина», чтобы позаниматься с ребятами чем-нибудь интересным, вывести их в большой, интересный и странный мир, который мы называем Жизнью.

В 2023 году проекту «Дарю добро» Гатчинской Школы третьего возраста исполняется пять лет. Этот проект Вера Бондарева придумала в тот же год, когда закончила вводный курс в Школе третьего возраста. Название подобрала не сразу: оно возникло неожиданно – буквально во время защиты проекта.

- Я стояла у доски, - вспоминает Вера Георгиевна. - У меня спросили: как называется проект? И я вдруг написала - «Дарю добро».

В рамках нового проекта волонтёры «серебряного возраста» начали посещать социальные учреждения для людей разного возраста. Приходили ко всем, кому нужна поддержка, общались, проводили мастер-классы и занятия. Пришли в том числе в центр «Дарина», и там им очень понравилось. Но мастер-классами дело не ограничилось — волонтёры решили выводить детей в разные интересные места, показывать им большой мир.

Как пройти в библиотеку?

Чуть ли не первым местом, куда волонтеры отправились с детьми из приюта, стала гатчинская детская библиотека. Вот уже несколько лет они приходят сюда чуть ли не каждую неделю, где с ними проводит встречи и занятия заведующая читальным залом Нина Суховеева. Как говорит сама Нина Георгиевна, общаться с этими детьми - особенное удовольствие: они - одни из самых внимательных ее слушателей.

Ребята из приюта — постоянные гости музея города Гатчины. Там их встречает методист музея Галина Кирчина. Она знакомит детей с экспозициями, проводит экскурсии по старой и новой Гатчине, рассказывает о разных профессиях и устраивает для них мастер-классы.

Рады детям и в народном музее «Капсула времени», и в Гатчинском музее истории военной авиации. И дело опять-таки не ограничивается экскурсиями. Не так давно Урок мужества провёл для группы из «Дарины» заслуженный лётчик России Николай Калинин. И не только провёл, но и пригласил ребят поучаствовать летом в ремонте лётной техники.

В друзьях у детей из центра «Дарина» - волонтерское движение «Ангелы добра» и Гатчинский дворец молодежи. Каждое лето ребята принимают участие в играх, викторинах и спортивных соревнованиях, которые устраивают волонтеры ТИМ-ГДМ. В коллективных мероприятиях дети учатся взаимодействовать с другими ребятами, поддерживать друг друга.

А совсем недавно, в марте, сбылась давняя мечта Веры Бондаревой: воспитанники «Дарины» съездили в Санкт-Петербург - на матч Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Зенит» и «Пари» из Нижнего Новгорода.

- Спасибо за эту поездку нашим друзьям - Станиславу Федотову и Алексею Чугину, - говорит Вера Георгиевна. - Как чудесно, что на свете есть люди, искренне желающие творить добро!

«Весёлый огород» и спектакли

В 2020 году волонтеры Школы третьего возраста вместе с сотрудниками «Дарины» устроили на территории центра настоящий огород. Вместе с пенсионерами дети весной высаживают овощи, цветы, кустарники. И это не только витаминная поддержка для растущих детских организмов. Это еще и близкое взаимодействие детей с миром природы, получение новых знаний о нем, воспитание способности видеть красоту земли, любви и бережного отношения к ней.

Кстати, проект «Наш веселый огород» стал победителем третьего этапа федерального конкурса «Добрый огород», который проводит Общественная палата России!

Каждое воскресенье в «Дарину» приходит волонтёр Школы третьего возраста Нина Миронова — бабушка-сказочница. Нина Васильевна проводит с ребятами занятия по театральному искусству.

Женщины-волонтеры приезжают к детям и из других поселений Гатчинского района, например, из Войсковиц — заниматься музыкой и спортом.

Мы - вместе!

Волонтеры проекта «Дарю добро» организуют для детей встречи с ветеранами, экскурсии на интерактивный исторический проект «Поезд Победы», патриотические выставки в Гатчине. Не остаются ребята в стороне и от событий, которые происходят сейчас в рамках специальной военной операции.

В канун Нового года дети придумали и оформили поздравительную газету для раненых военнослужащих госпиталя Военно-медицинской академии в Петербурге. К этой газете женщины из Школы третьего возраста добавили сладкие подарки и теплые вязаные носки для бойцов. Прямо на передовую поехали милые карманные Чебурашки, которых дети смастерили собственными руками.

А недавно ребята из «Дарины» присоединились к волонтерскому движению «ZOV Федотовой». Вместе с волонтёрами они начали осваивать изготовление окопных свечей для участников СВО, вложив в них частичку своего тепла. Поучаствовали дети и в плетении маскировочных сетей, и в создании тактических носилок в волонтерском центре.

Очень нужны мужчины!

Где только уже не побывали ребята из приюта с Верой Бондаревой и ее коллегами! И везде, где бы они ни были, их ждут радушный прием и доброе удивление.

Вера Георгиевна не могла пройти мимо мастер-классов, которые проводит в рамках своего проекта «Весёлый ветер» мастер кинетической скульптуры Евгений Климов. Придя в его мастерскую в Загвоздке, дети мастерили первые в своей жизни настоящие флюгеры, а потом пили чай с пирогами.

- Прекрасные, любознательные дети, - говорит руководитель центра «Загвоздка» Евгений Климов. - Они резали металл, сверлили, клепали с полной самоотдачей и заинтересованностью в результате... Думаю, это начало нашего дальнейшего взаимодействия с этими ребятами.

- Такой мастер-класс у наших ребят был первый раз, - призналась Вера Бондарева. - Маленькие мастера очень старались, внимательно повторяя за Евгением всё по порядку, согласно чертежам. Спасибо ему! Нам очень нужны такие мужчины, которые будут передавать детям свои знания и прививать им трудолюбие.

«Чужих детей не бывает»

- По образованию я — воспитатель-психолог, - говорит Вера Георгиевна. - Но дело не только в этом. Я, наверное, просто живу с мыслью, что чужих детей не бывает. Во-первых, мне всегда было тяжело видеть чужое горе. Ну нельзя проходить мимо того, кто в беде! Этим деткам надо, чтобы их любили, чтобы их обнимали. Мне не тяжело это делать. Я не вижу в них каких-то хулиганов или «лишних» людей. Может быть, они здесь и есть потому, что нам надо, чтобы они были? Это ведь члены нашего общества. Как и любые другие дети, это тоже - наше будущее. И если мы не поможем им, весь наш мир может разрушиться. В нём останется ничего доброго, не будет ничего хорошего...

- Меня часто спрашивают, как меня на всё хватает, откуда у меня столько сил и энергии, - признается она. - А я просто не могу не приходить в «Дарину». Если не приду к детям — такое ощущение, что день прошел зря... Я так к ним привыкла. Когда прихожу, они меня все буквально облепляют, и мы полчаса обнимаемся. А потом все вместе бежим в библиотеку!

Присоединяйтесь!

Добровольцы, наставники и просто добрые люди, присоединяйтесь к волонтёрам проекта «Дарю добро»! Ребятам из центра «Дарина» очень нужны старшие друзья. С детьми можно проводить мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, просто делиться своим жизненным опытом — всё, что угодно, и что может принести им пользу и радость.

Информацию и новости об этом проекте Гатчинской Школы третьего возраста можно узнать на страничке ВКонтакте «Проект «Дарю добро»» (https://vk.com/proekt_dardobro)

Юлия Лысанюк