Гатчина простилась с погибшим под Артемовском добровольцем

Дмитрий Масляков родился в 1975 году в Гатчине, учился в школах № 2 и № 36. Как рассказали родные, службу проходил в родном городе – в «Красных казармах», играл в оркестре. В составе ОМОНа принимал участие в борьбе федеральных сил с незаконными вооруженными формированиями в Чечне. Затем трудился в Гатчине в МГП Гном. Был очень ответственным и мужественным человеком.

На церемонии прощания, которая прошла на кладбище Солодухино в Гатчине, о Дмитрии Николаевиче Маслякове было сказано много добрых слов друзьями, одноклассниками и сослуживцами.

Была зачитана телеграмма от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко:

- Уважаемые родные, близкие! Уважаемые жители Гатчинского района! При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Масляков Дмитрий Николаевич. Он доблестно сражался с неонацистами, защищая наших соотечественников на Донбассе, защищая мир – для России, для нас и наших детей. Он отстаивал все то, что нам так дорого: родной язык, культуру, духовные ценности. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича Маслякова, его друзьям, однополчанам. Боль утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы. Вечная память!

На церемонии прощания прозвучало обращение руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим в адрес матери героя:

- Уважаемая Наталия Владимировна! Выражаем Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью Вашего сына Дмитрия Николаевича. Нет в этом мире ничего сложнее, чем утрата родного человека, которую невозможно восполнить. Ваш сын – пример настоящего гражданина России, патриота. Дмитрий Николаевич не остался в стороне, когда новая волна неонацизма захлестнула мир, добровольно отправившись на борьбу за мирную жизнь и благополучие своих соотечественников на Донбассе, за наше право на родной язык, традиционные ценности, отстаивая интересы и суверенитет нашего государства. Мужество и отвага Дмитрия Николаевича, его самоотверженность станут примером для подрастающего поколения. Светлая и вечная память достойному сыну Отечества!

За проявленное мужество Дмитрию Николаевичу Маслякову объявлена благодарность главы Луганской народной Республики Л.И. Пасечника.