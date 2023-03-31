Горожанки минувших столетий: маленькие вещи - большая жизнь

Эта экспозиция стала очередным совместным проектом собирателя, в прошлом сотрудника лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа Людмилы Ковалёвой с музеем города Гатчины. Новая выставка стала логичным продолжением экспозиции «Горожанин», рассказывающей о модных веяниях, привычках, традициях и вкусах мужчин XIX - начала ХХ века.

Большая часть предметов на выставке, посвящённой на этот раз исключительно женщинам, также относится к концу XIX - началу ХХ века. Как говорит Людмила Евгеньевна, это один из самых любимых её периодов истории — может быть потому, что ей приходилось реставрировать много предметов этого переломного времени.

- На самом деле мне очень нравится любая эпоха, - говорит Людмила Ковалёва. - Каждая из них заключает в себе какую-то особенную прелесть, рассказывая нам о минувших временах, о людях, о разных событиях. Мне всегда было интересно за любым произведением искусства или предметом декоративно-прикладного творчества увидеть именно эпоху. Художник или мастер как губка впитывают дух своего времени, порой ощущая его на уровне подсознания.

Как говорит Людмила Евгеньевна, представленная на выставке эпоха была одной из самых утончённых.

- Еще существовали привилегированные классы, для которых всё это производилось — и кружево, и эмали, и веера, и другие предметы роскоши, - рассказывает она. - С началом Первой мировой войны все это немного отодвинулось в сторону. Но все же женщины - это женщины. Даже когда наступают тяжелые времена, у них всегда остается желание вернуться к чему-то, приносящему радость — к нарядам, разным милым предметам...

Рукоделие — вообще чисто женская тема. Во все времена и во всех странах женщины самых разных сословий занимались им. И крестьянки, и простые горожанки, и представительницы высших сословий проводили много времени за рукоделием, часто создавая вещи удивительной красоты и изящества. Это и различные детали одежды, аксессуары — воротнички, манжеты, галстуки, шали, платочки, салфетки, броши, и предметы интерьера.

Особенное место на выставке «Горожанка» занимают изделия художественного текстиля, выполненные руками женщин. Среди них - ажурные воротники и галстуки из тончайшего кружева, вышитые салфетки и чехлы на подушки, вышивка по бархату. Здесь можно увидеть как работы белошвеек и высокопрофессиональных мастериц прошлого, так и образцы учебных работ по вышиванию девочек конца XIX века.

- Я называю их маленькими шедеврами декоративно-прикладного искусства, - говорит Людмила Евгеньевна. - В них сохраняется тепло рук человеческих, вкус, знание техники и материала. И конечно надо быть художником для того, чтобы составлять такие сложные орнаменты и плетения.

Образцы декоративного текстиля дополнены старинными инструментами и приспособлениями для их изготовления. Веретена, коклюшки, крючки для вязания, специальные утюжки для кружева и многое другое.

В экспозиции представлена целая коллекция изящных «штучек» из обихода городских светских дам XIX-XX веков - шкатулки, подсвечники, таблетницы, пудреницы, щетки для волос, зеркала, флакончики для духов, запонки. Немалое удивление вызывают держатели для помад и галстуков, шляпные булавки, портрезоры (монетницы), металлические кошельки кольчужного плетения, распялки для перчаток.

На выставке также можно увидеть женские головные уборы, обувь, сумочки, брошки и браслеты, изящные перчатки и митенки, пуговицы и многое другое, без чего невозможно представить себе жизнь женщины любой эпохи. Каждый из этих предметов можно разглядывать бесконечно, пытаясь угадать как его предназначение, так и судьбу его бывшей хозяйки.

Впечатления о прошлом дополняют несколько старинных предметов из фарфора, стекла и эмали. Экспозицию предметов сопровождают фотографии женщин-горожанок описываемого времени.

Выставка получилась необыкновенно красивой, тёплой и радостной — именно такой, какой задумала её Людмила Ковалёва.

- Я хочу выразить большую благодарность сотрудникам музея города Гатчины за сотрудничество и высокопрофессиональную помощь в организации этой экспозиции, - говорит Людмила Ковалёва. - На каком-то этапе коллекционирования я поняла, что такие прекрасные вещи не должны лежать мёртвым грузом в частных коллекциях или запасниках музея: они должны быть достоянием многих. И, конечно, моя мечта, как и любого другого коллекционера — чтобы люди любовались ими, чтобы эти предметы были представлены на каких-то площадках, музеях, выставках в постоянных экспозициях. Если бы городу было интересно, я бы с удовольствием подарила ему многое из своих коллекций...

И действительно, в Гатчине много серьёзных коллекционеров с очень интересными собраниями. Подобные экспозиционные площадки могли бы стать гордостью нашего города и ещё одним веским поводом для туристов приезжать в Гатчину.

Выставки из коллекции Людмилы Ковалёвой запоминаются тем, что на своих презентациях автор очень подробно и с большой любовью рассказывает о каждом из экспонатов. И такая возможность представится всем желающим уже в эту субботу. 1 апреля, в 14 часов, в музее города Гатчины состоится встреча с собирателем Людмилой Евгеньевной Ковалёвой.

Юлия Лысанюк