Школьный музей – образовательное пространство

- Находясь на пенсии, с удовольствием читаю информацию о достижениях музея Гатчинской школы №4 в газетах и в Интернете, на школьной страничке «Реалист». Я была заместителем директора по воспитательной работе и руководила школьным музеем. Мои предшественники – знаменитые гатчинские педагоги Павел Васильевич и Нина Алексеевна Резвые, Лидия Григорьевна Додон создали музей и много лет его развивали.

С интересом прочитала статью «Как и чем живут музеи Гатчинского района», написанную выпускницей школы №4 Марией Ибадовой, которая была председателем совета нашего музея. В этой статье о нем одно предложение: «В Гатчинской школе №4 музей формально есть (все экспонаты сохранены), но на данный момент ему просто негде разместиться из-за ведущейся реконструкции». Может сложится впечатление, что музейная работа в школе вообще не ведется. Но это не так.

Сейчас музеем руководит Елена Викторовна Киселева. Она хранит фонды музея и проводит работу с учениками начальной школы, среднего и старшего звена. Об этой работе я и хочу рассказать читателям.

Пока здание школы №4 на реконструкции, а уроки проходят в другой школе, музейные встречи, тематические выступления, виртуальные экскурсии проводятся в классах. Таким образом, музей школы №4 вышел за границы помещения и превратился в образовательное пространство, расширяющее знания детей и способствующее патриотическому воспитанию, что сегодня очень важно.

В начале учебного года руководитель музея Е.В. Киселева собрала группу ребят-единомышленников с 3 по 10 класс, которые хотели попробовать себя в роли экскурсоводов. Индивидуально или группами, они выбирали темы экскурсий, связывая их с историей школы.

Лиза Козлова и Маша Репина приурочили свою экскурсию к Дню рождения школы. Приглашая ребят на бал XIX века, девочки рассказали о традициях и обычаях Гатчинского реального училища им. Александра III. Царствующие особы часто приезжали в Гатчину, бывали и в здании школы. Продолжая эту тему, Рома Захаров, Ксюша Постнова и Злата Терехова рассказывали ученикам о домашних любимцах царей. В конце музейного урока школьники делали смешных кошечек и собачек в стиле оригами.

В 1918 году училище закрыли, в здании организовали трудовую школу 2-й ступени. Здесь, в стенах учебного заведения, зарождались первые комсомольские и пионерские отряды. О них рассказывал слушателям Сергей Шу-тилов. Он, как начинающий музыкант, на экскурсию приходил с трубой и исполнял пионерские позывные и песни.

Музейный урок по теме «Эволюция пишущих принадлежностей» проводили Яна Ланкинен и Лида Валегина. Их выступление особенно понравилось ученикам начальных классов, ведь детям разрешали чертить углем, как это делали первобытные люди, рисовать кисточками, как в Древнем Египте, писать гусиным пером, как в средние века и металлическим пером, как в XIX веке.

Перед памятным Днем снятия блокады Ленинграда Маша Степаненко, Вероника Крапивна, Максим Коробков, Артем Звездочкин, Саша Смирнов и Тихон Бодюл на музейных уроках рассказывали о героических выпускниках школы. На этих занятиях ребят учили оказывать первую медицинскую помощь, расшифровывать флажковую азбуку, на моделях самолетов демонстрировать фигуры высшего пилотажа.

Настоящим открытием для слушателей стали выступления третьеклассницы Насти Мясищевой и десятиклассниц Ольги Поликановой и Дарьи Фицук. Настя проводила экскурсию-исследование, во время которой зрители сами должны были определить, что за экспонат перед ними и где его можно разместить в музее. Оля подготовила экскурсию-путешествие во времени. Она предлагала слушателям перенестись в начало XX века и прокатиться на поезде той поры из Петербурга в Гатчину. Слушатели не только наблюдали, какие станции были за окном, но и отгадывали ребусы, читали старые газеты, отправляли старинные открытки.

История, которой поделилась с ребятами Даша, стала известна из-за справки, написанной 22 июля 1941 года в нашей школе и выданной ее выпускнице Анне Михайлусенко. Девушка в начале войны отправилась поступать в Ленинградский медицинский институт и оказалась в блокадном Ленинграде. Как она выстояла, помогая другим, узнали ребята из рассказа юного экскурсовода

С этими историями девчонки выступали на районном конкурсе «Юные экскурсоводы». Жюри высоко оценило их работы. Оля Поликанова заняла первое место в старшей группе, а Настя Мясищева и Даша Фицук - вторые места в своих возрастных группах. Теперь девочки готовятся к областному этапу конкурса. Пожелаем им удачи!

Активная работа экскурсоводов школы доказывает, что несмотря на временные трудности, ученики Гатчинской школы №4 интересуются историей школы, сохраняют и преумножают ее традиции.