ЖКХ – вечный двигатель нашего быта

День работников ЖКХ – это праздник мирной, благородной и созидательной профессии, когда жители и руководители города и района отдают дань уважения труженикам жилищно-коммунальной сферы.

В своем поздравительном слове глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от имени руководства города и района, от совета депутатов и жителей поблагодарила всю армию работников предприятий жилищно-коммунального комплекса – а их в Гатчинском районе более 2000 человек – за каждодневный непростой труд.

- Вы каждый день в движении, в работе, чтобы нашим гражданам жилось комфортно, чтобы у всех в домах было тепло, светло и уютно, и за это вам – огромное спасибо, – сказала Людмила Николаевна. – Сегодня в сфере ЖКХ трудятся 9 муниципальных предприятий. Обслуживанием многоквартирных жилых домов занимается 78 управляющих компаний, а таких домов у нас – 1869, это сотни километров электрических и водопроводных сетей, газопроводов, и за всем этим хозяйством нужно постоянно следить и оперативно устранять аварийные ситуации, притом, что износ гатчинских сетей в среднем составляет 70%. Средний возраст многоквартирных домов тоже внушительный, и тема капитального ремонта остается одной из самых насущных.

Людмила Нещадим отметила, что в 2022 году в сферу ЖКХ был направлен почти 1 млрд 300 млн рублей: цифра внушительная, но, с точки зрения структуры бюджета, есть куда стремиться, учитывая состояние сетей и жилого фонда.

- При формировании бюджета на 2024-2025 годы мы будем стараться тщательно планировать, чтобы минимизировать возможные аварийные ситуации и обеспечить стабильность функционирования всей жилищно-коммунальной системы, оправдывая ожидания наших жителей, – сказала глава администрации.

Людмила Николаевна напомнила, что в 2021 году администрация Гатчинского района подписала концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению. На реализацию данной концессии возлагаются большие надежды. Объем финансирования – почти 1 млрд 100 млн рублей, концессия рассчитана на период до 2029 года, утверждена инвестпрограмма, и в 2022 году коммунальщики приступили к ее реализации.

- Отдельная благодарность – всему коллективу предприятий водоснабжения и водоотведения, в том числе гатчинскому «Водоканалу» – предприятие остается лучшим не только в Ленинградской области, но и в стране по той технологической цепочке, благодаря которой обеспечивается высокое качество очистки воды, – отметила Людмила Нещадим. – Хотя сети, конечно, требуют замены.

Также глава администрации подчеркнула необходимость активнее работать по взиманию недоимки с тех, кто не платит за коммунальные услуги, а также искать пути повышения жалованья сотрудникам:

- Средняя заработная плата работников ЖКХ оставляет желать лучшего – она отстает от средней по району, а по ряду направлений – отстает существенно. Люди должны получать достойную зарплату за свой труд.

Людмила Николаевна поблагодарила каждую службу ЖКХ, особо отметив предприятия благоустройства, которые в последнее время погода испытывает на прочность:

- Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость, работу в таких непростых условиях.

Заместитель главы администрации по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок, поздравляя коллег с праздником, тоже отметил непростые климатические условия, в которых приходится работать:

- Работа системы ЖКХ невозможна без слаженности и взаимовыручки, поддержки друг друга. Наша повседневная деятельность направлена, прежде всего, на предоставление качественных услуг жителям, и только люди, который работают с полной отдачей, могут справиться с этой нелегкой миссией. Спасибо за ваш благородный труд! Командой 47 мы решим все проблемы по улучшению качества жизни населения.

В этот день благодарности от руководителей Гатчины и района получили сотрудники ЖЭУ Гатчины, жилищно-коммунальной службы Коммунара, предприятия ЖКХ «Сиверский», гатчинского филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», Гатчинского УБДХ, «Водоканала», «Коммунальных систем Гатчинского района», «Тепловых сетей» – сантехники, мастера, специалисты по абонентскому обслуживанию, начальники участков, водители, трактористы, дорожные рабочие, машинисты, слесари, ремонтники и другие.

Полтора десятка человек были награждены почетной грамотой администрации Гатчинского района.

Ежегодно во время празднования Дня работника ЖКХ в Гатчине вручаются уникальные награды. Одна из таких наград – кубок «Взаимопонимание». В этом году главный инженер МУП «Сиверский» Виталий РЫЖОВ и автор изделия – слесарь ЖЭУ Сяськелевского поселения Сергей Мехничев вручили кубок Светлане Щемелевой – исполняющей обязанности главы Сяськелевской администрации.

Еще одну высокую награду учредил Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области – хрустальный кубок для особо отличившейся службы ЖКХ. В этом году обладателем кубка стало предприятие «Коммунальные системы Гатчинского района». Вручая награду, руководитель Гатчинского территориального управления ЕИРЦ Нина Малышева пожелала сотрудникам предприятия процветания, успешной работы, свершения всего задуманного и достойной зарплаты.

- Единый информационно-расчетный центр очень ценит наши партнерские отношения. С 2016 года была проделана большая работа по улучшению обслуживания жителей Гатчинского района в сфере ЖКХ, – сказала Нина Олеговна.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Гатчины. Со сцены звучало много теплых слов и поздравлений. Работникам ЖКХ желали счастья, благополучия и достатка. Потому что, как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда будут необходимы вода, тепло и свет в домах, чистота и порядок на улицах – и те, кто все это обеспечит, невзирая на время года, час суток и день недели, – представители незаменимых профессий.

Екатерина Дзюба