24-я ассамблея Гатчинского морского собрания

По традиции звучал гимн Гатчинского морского собрания, морские песни. В остальном обстановка в этот раз была сугубо деловой.

После видеоотчета с докладом о проделанной работе выступил председатель Гатчинского морского собрания, ветеран-подводник, капитан 1 ранга Олег Лякин.

- Работа Гатчинского Морского собрания в 2022 году проходила в строгом соответствии с целями и задачами - с учетом общей военно-политической обстановкой в мире и в стране, - сказал Олег Лякин. - Всего с участием членов Морского собрания проведено более 15 мероприятий, во многих из них участвовали морские кадеты Гатчинской школы №11. Значимым событием стал капитальный ремонт памятника первой серийной подводной лодке России.

В связи с тем, что здание ДОСААФ на Красноармейском проспекте, в котором располагался офис Морского собрания, признано аварийным, была проведена работа по поиску нового помещения. Такое помещение найдено в Гатчинской школе № 11 и получено в безвозмездное пользование. Гатчинское морское собрание выразило благодарность директору школы Раисе Василиу.

В 2022 году ряды Гатчинского морского собрания пополнились тремя новыми членами. На ассамблее им были вручены удостоверения.

В работе ассамблеи также принял участие председатель Санкт-Петербургского морского собрания, председатель Ассоциации морских собраний России Сергей Ирютин. Он зачитал обращение адмирала Николая Максимова к ассамблее.

- От имени руководства «Международной Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ» и от себя лично сердечно поздравляю вас с годовым праздником. Гатчинское морское собрание в строю уже 24 года, и за это время вы прославились своими созидательными делами. Желаю вам крепкого флотского здоровья, бодрости духа и новых свершений на благо нашей Великой Родины, - говорится в письме.

По решению руководящего органа «Международной Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ» грамотами награждены заместитель директора школы №11 по учебно-воспитательной работе старших классов Елена Мураева и Тосненский вокальный ансамбль ветеранов ВМФ «Вечно в строю». Активистам Морского собрания были вручены награды Санкт-Петербургского морского собрания и Гатчинского морского собрания. Поощрены были и преподаватели морских кадетских классов и кадеты.

С напутствиями к морским кадетам обратился профессор Военно-морского политехнического института Владимир Колесник.

С большим вниманием слушали участника специальной военной операции Дмитрия Козлова. Дмитрий Алексеевич - член Гатчинского морского собрания, гвардии майор запаса морской пехоты Балтийского флота, кавалер ордена Мужества, участник боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе. Он рассказал о военных буднях Ленинградского батальона - как готовят бойцов, как снабжают, об успехах и потерях, как поддерживают друг друга и как важна поддержка близких. «Победа будет за нами», - сказал он уверенно и спокойно.

По традиции ассамблея закончилась небольшим патриотическим концертом при участии вокального ансамбля ветеранов флота «Всегда в строю» из города Тосно.

Татьяна Можаева