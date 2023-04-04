Гран-при «Гатчинских ассамблей» - ансамблю «Славяночка»

Фестиваль собрал хореографические коллективы из разных городов Ленинградской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, других регионов и Республики Беларусь. Специалисты отметили высокий уровень исполнителей - это было интересное соревнование между достойными соперниками.

«Гатчинские ассамблеи» стали настоящим праздником танца, источником вдохновения и восторга для всех любителей танцевального творчества - участников и гостей.

Конкурсная программа двух фестивальных дней была насыщенной. Зал ФОК «Арена» в Гатчине был полон. Зрители наслаждались танцевальным шоу, эстрадными, бальными, современными и народными танцами, стрит шоу и шоу барабанщиц. Организаторы и жюри отбирали участников для будущего сотрудничества. Для артистов это была возможность заявить о себе, получить опыт выступления на большой сцене, узнать экспертное мнение жюри, получить полезные рекомендации, пополнить портфолио, получить награды, подарки и побороться за денежные призы.

Участники получили диплом и памятную медаль фестиваля, руководитель каждого коллектива награжден Благодарственным письмом комитета по культуре и туризму Гатчинского района. Победителям и лауреатам в каждой номинации вручены призы.

Завершением фестиваля стал «Гала-концерт чемпионов» - красочный танцевальный карнавал, который никого не оставил равнодушным. И именно здесь решалось, кому достанется главный приз - Гран-при. В этом году это была солидная сумма - 100 тысяч рублей.

- В «Гала-концерт чемпионов» проходили лучшие коллективы, набравшие максимальные баллы в течение конкурсных просмотров. Причем, даже не все лауреаты первой степени. Всего в Гала-концерте выступили восемь танцевальных коллективов. Это были действительно лучшие из лучших, - отметила организатор фестиваля «Гатчинские ассамблеи» Наталья Седова.

В Гала-концерте приняли участие пять образцовых хореографических коллективов - театр хореографических миниатюр «Стиль», ансамбль танца «Конфетти», коллектив эстрадно-бального танца «Тиара», ансамбль танца «Славяночка», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», а также ансамбль танца «Карусель», ансамбль танца «Иллюзия» и команда «Прайд» танцевальной студии «XXI век». На сцене было представлено 15 ярких и очень разных номеров – тут и «Русские сувениры», и «Прохвосты», и «Девичьи страдания».

Диплом Гран-при вручен ансамблю танца «Славяночка» из города Коммунара за номер «В жменьке».

- Мы все болеем одним делом, мы смотрим друг на друга. Мы загораемся от этого. Мы учимся новому. Для нас это не просто конкурс. Для нас это история, которую мы делаем вместе, - поделилась впечатлениями Наталья Седова.

Татьяна Можаева